Понад 30 років тому "проповідник науки" передбачив тривожне майбутнє США: воно актуальне як ніколи

У 1995 році Карл Саган, якого часто називають "проповідником науки", зробив лякаюче передбачення про майбутнє США. Експерти тепер називають його пророчим.

Понад 30 років тому, 1995 року, у своїй книжці "Світ, населений демонами: наука як свічка в темряві" доктор Карл Саган зробив лякаюче пророче пророцтво про майбутнє Америки. У своєму тексті вчений передбачив зростання великих технологічних компаній, поширення дезінформації, зниження концентрації уваги і відродження астрології, пише Фокус.

Зазначимо, що Карла Сагана часто називають "проповідником науки" через його вміння легко і з поезією доносити складні ідеї. Однак покійний астрофізик також мав гостре чуття до розуміння людства.

У своїй книзі астрофізик Саган пояснив, як науковий метод допоміг висвітлити багато з найпохмуріших куточків Всесвіту. Однак він також стверджував, що прагнення до миру та істини підривається забобонами і псевдонаукою. Наприклад, в одному з фрагментів тексту, що часто стають вірусними, Саган викладає своє песимістичне бачення того, куди в майбутньому рухатимуться Штати, якщо уряд втратить "захоплення розумом, раціональністю і відкритим мисленням".

У тексті йдеться про те, що в автора є передчуття щодо найближчого майбутнього США, коли в країні переважатиме економіка послуг та інформації. Передбачається, що майже всі ключові галузі промисловості перейдуть в інші країни, а величезна технологічна міць опиниться в руках далеко не всіх, і ніхто, хто представляє суспільні інтереси, навіть не зможе зрозуміти суть проблем.

Саган припускав, що в цей період люди втратять здатність визначати свій власний порядок денний або компетентно ставити запитання владі. Астрофізик стверджував, що жителі США "нервово звірятимуться з гороскопами", а критичні здібності людей знизяться, що зрештою суспільство непомітно скотиться назад у забобони і темряву.

Автор також стверджував, що часом "оглупіння Америки" найочевидніше проявляється в повільному занепаді змістовного контенту в надзвичайно впливових ЗМІ: 30-секундні фрагменти скоротяться до 10 секунд або менше, псевдонаука та забобони візьмуть гору, а суспільство загалом прославлятиме невігластво.

Під час написання використовувалися матеріали The Demon-Haunted World: Science as a Candle in the Dark, IFLScience.