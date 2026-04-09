Земля все больше похожа на дискошар: ночное небо с каждым годом становится ярче (фото)

Новое исследование показывает, что изменения в уровне светового излучения, производимого человеком, происходят все быстрее. Этот процесс, увы, неравномерный.

В новом исследовании, проведенном международной группой ученых, команда сосредоточилась на изменении искусственного освещения Земли в ночное время. Результаты показали, что ситуация значительно сложнее, чем считалось ранее, пишет Фокус.

По словам ведущих авторов исследования Тянь Ли и Чже Чжу из Департамента природных ресурсов и окружающей среды Университета Коннектикута, данные показывают общее глобальное увеличение яркости ночного неба, как сообщалось и ранее, однако они также указывают на то, что в меньшем масштабе изменения весьма разнообразны.

В ходе исследования команда изучила 1,16 миллиона ежедневных спутниковых снимков, сфокусированных на обитаемых территориях Земли. Общая площадь составила около 3,51 миллиона квадратных километров.

Отметим, что предыдущие исследования уже показали, что ночное небо действительно становится все ярче и это происходит быстрее, чем предполагалось ранее. В новой работе ученые проанализировали изображения и обнаружили, что в период с 2014 по 2022 год яркость ночного неба увеличилась на 16%, чему способствовал рост населения планеты.

По словам соавтора исследования, профессора Кристофера Киба из Рурского университета, ранее уже говорилось о том, что мир становится ярче, однако до сих пор не было возможности взглянуть на более мелкие масштабы и что в них происходит.

В новом анализе ученым удалось исправить ситуацию. Результаты исследования показали увеличение яркости ночного неба на 34%, компенсированное 18% уменьшением яркости в глобальном масштабе, но темпы изменений были не одинаковыми повсюду. Примерно на 51% территории площадью 3,51 миллиона квадратных километров наблюдались постепенные изменения, на 14% — резкие, а на 35% — и то, и другое.

Ученые отмечают, что резкое увеличение яркости может быть связано со строительными площадками и другими проектами, залитыми светом, в то время как резкое уменьшение яркости связано с нестабильностью энергоснабжения, конфликтами и другими социальными потрясениями. По словам профессора Киба, они с коллегами отслеживали тенденции на уровне пикселей, чтобы получить более четкое представление о том, как меняется ночное освещение.

Результаты указывают на то, что на планете есть места, где свет постепенно увеличивается, но также есть территории, где свет постепенно уменьшается. Данные также указывают на то, что на планете существуют места, которые остаются относительно стабильными. Впрочем, наблюдения показывают, что эти места также могут внезапно меняться.

Таким образом, авторы отмечают, что представление о том, что ночное освещение становится ярче повсюду, не совсем точно. В частности, менее населенные, более отдаленные районы и природные заповедники смогли сохранить стабильность с точки зрения светового загрязнения.

При написании использовались материалы Nature, IFLScience.