Земля все більше схожа на дискошар: нічне небо з кожним роком стає яскравішим (фото)

Нове дослідження показує, що зміни у рівні світлового випромінювання, виробленого людиною, відбуваються все швидше. Цей процес, на жаль, нерівномірний.

У новому дослідженні, проведеному міжнародною групою вчених, команда зосередилася на зміні штучного освітлення Землі в нічний час. Результати показали, що ситуація значно складніша, ніж вважалося раніше, пише Фокус.

За словами провідних авторів дослідження Тянь Лі і Чже Чжу з Департаменту природних ресурсів і довкілля Університету Коннектикуту, дані показують загальне глобальне збільшення яскравості нічного неба, як повідомлялося й раніше, проте вони також вказують на те, що в меншому масштабі зміни досить різноманітні.

Під час дослідження команда вивчила 1,16 мільйона щоденних супутникових знімків, сфокусованих на населених територіях Землі. Загальна площа склала близько 3,51 мільйона квадратних кілометрів.

Зазначимо, що попередні дослідження вже показали, що нічне небо дійсно стає дедалі яскравішим і це відбувається швидше, ніж передбачалося раніше. У новій роботі вчені проаналізували зображення і виявили, що в період з 2014 по 2022 рік яскравість нічного неба збільшилася на 16%, чому сприяло зростання населення планети.

За словами співавтора дослідження, професора Крістофера Кіба з Рурського університету, раніше вже йшлося про те, що світ стає яскравішим, проте дотепер не було можливості поглянути на більш дрібні масштаби і що в них відбувається.

У новому аналізі вченим вдалося виправити ситуацію. Результати дослідження показали збільшення яскравості нічного неба на 34%, компенсоване 18% зменшенням яскравості в глобальному масштабі, але темпи змін були не однаковими всюди. Приблизно на 51% території площею 3,51 мільйона квадратних кілометрів спостерігалися поступові зміни, на 14% — різкі, а на 35% — і те, і інше.

Вчені зазначають, що різке збільшення яскравості може бути пов'язане з будівельними майданчиками та іншими проєктами, залитими світлом, тоді як різке зменшення яскравості пов'язане з нестабільністю енергопостачання, конфліктами та іншими соціальними потрясіннями. За словами професора Кіба, вони з колегами відстежували тенденції на рівні пікселів, щоб отримати більш чітке уявлення про те, як змінюється нічне освітлення.

Результати вказують на те, що на планеті є місця, де світло поступово збільшується, але також є території, де світло поступово зменшується. Дані також вказують на те, що на планеті існують місця, які залишаються відносно стабільними. Утім, спостереження показують, що ці місця також можуть раптово змінюватися.

Таким чином, автори зазначають, що уявлення про те, що нічне освітлення стає яскравішим всюди, не зовсім точне. Зокрема, менш населені, більш віддалені райони та природні заповідники змогли зберегти стабільність з точки зору світлового забруднення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені вперше побачили світло, яке змінило Всесвіт.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили 45 планет, де можуть жити інопланетяни.

Під час написання використовували матеріали Nature, IFLScience.