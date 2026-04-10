Крохотный попугай на Багамах бороздит просторы океана: исследует мир на подводной лодке (видео)

Попугай Бебе стал популярным после того, как в Сети завирусилось видео, на котором он исследовал Багамы на специально построенной подводной лодке.

Большинство людей балуют своих питомцев лакомствами и игрушками, однако Стивен Лойер пошел дальше — он взял своего пернатого питомца на сноркелинг, соорудив для попугая по кличке Бебе специальную подводную лодку, пишет Фокус.

Когда видео подводной прогулки Бебе разлетелось по Сети, белокрылый попугайчик по кличке Бебе, длина которого от клюва до хвоста не превышает 15 сантиметров, стал интернет-сенсацией. По словам Лойера, чтобы взять с собой на сноркелинг питомца, ему пришлось соорудить специальную подводную лодку, которая обеспечивала птицу кислородом.

Погружение длилось 15 минут и за это время птица погрузилась на глубину около 0,9 метра среди ярко окрашенных кораллов и рыб. Питомец выглядел расслабленным и заинтересованным в окружающей обстановке, пока устройство покачивалось под водой.

По словам Лойера, пернатый питомец не испытывал стресса во время погружения, любит приключения и забрался в подводную лодку по собственной воле. Большинство пользователей в Сети считают, что попугай отлично проводит время, однако другие раскритиковали подводное погружение пернатого, утверждая, что птице не место под водой. Критики утверждают, что подводная среда, по сути, является противоположностью тому месту, где должна находиться птица.

К слову, Стиву Лойеру пришлось снять дополнительный ролик, чтобы доказать пользователям, что первоначальный ролик не был создал с помощью искусственным интеллектом. Он также отметил, что самодельное устройство было тщательно протестировано, прежде чем Бебе спустился с ним в воду. По словам Лоейра, субмарина для пернатого была создана из пластикового контейнера безопасного для пищевых продуктов, который был оборудован баллоном с пейнтбольным воздухом под давлением 3000 PSI, который он заполнили тщательно отфильтрованным воздухом.

Игольчатый клапан позволял контролировать скорость потока воздуха, поступающего в контейнер, а односторонний выпускной клапан выпускал пузырьки воздуха. Снаружи контейнера также были свинцовые грузики для обеспечения плавучести, а кислородный манометр позволял контролировать условия внутри баллона.

При написании использовались материалы PETA, Instagram, Daily Mail.