Крихітний папуга на Багамах борознить простори океану: досліджує світ на підводному човні (відео)

Папуга Бебе став популярним після того, як у мережі завірусилося відео, на якому він досліджував Багами на спеціально побудованому підводному човні.

Більшість людей балують своїх улюбленців ласощами та іграшками, проте Стівен Лойєр пішов далі — він взяв свого пернатого улюбленця на сноркелінг, спорудивши для папуги на прізвисько Бебе спеціальний підводний човен, пише Фокус.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Коли відео підводної прогулянки Бебе розлетілося мережею, білокрилий папужка на прізвисько Бебе, довжина якого від дзьоба до хвоста не перевищує 15 сантиметрів, став інтернет-сенсацією. За словами Лойєра, щоб узяти з собою на сноркелінг вихованця, йому довелося спорудити спеціальний підводний човен, який забезпечував птаха киснем.

Відео дня

Занурення тривало 15 хвилин і за цей час птах занурився на глибину близько 0,9 метра серед яскраво забарвлених коралів і риб. Вихованець виглядав розслабленим і зацікавленим у навколишньому оточенні, поки пристрій погойдувався під водою.

За словами Лоєра, пернатий улюбленець не відчував стресу під час занурення, любить пригоди і забрався в підводний човен з власної волі. Більшість користувачів у мережі вважають, що папуга чудово проводить час, проте інші розкритикували підводне занурення пернатого, стверджуючи, що птаху не місце під водою. Критики стверджують, що підводне середовище, по суті, є протилежністю тому місцю, де має перебувати птах.

До речі, Стіву Лойєру довелося зняти додатковий ролик, щоб довести користувачам, що початковий ролик не був створений за допомогою штучного інтелекту. Він також зазначив, що саморобний пристрій було ретельно протестовано, перш ніж Бебе спустився з ним у воду. За словами Лоейра, субмарину для пернатого було створено з пластикового контейнера безпечного для харчових продуктів, який було обладнано балоном із пейнтбольним повітрям під тиском 3000 PSI, який він заповнив ретельно відфільтрованим повітрям.

Голчастий клапан давав змогу контролювати швидкість потоку повітря, що надходило в контейнер, а односторонній випускний клапан випускав бульбашки повітря. Зовні контейнера також були свинцеві важки для забезпечення плавучості, а кисневий манометр давав змогу контролювати умови всередині балона.

Під час написання використовували матеріали PETA, Instagram, Daily Mail.