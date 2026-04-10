В Тихом океане назревает хаос: на экваторе обнаружили штормы, которым тут не место (фото)

Наблюдения показывают, что тропический циклон Майла устроил настоящий хаос очень близко к экватору Земли — исследователи предупреждают, что это очень необычно.

В западной части Тихого океана назревает настоящий хаос: "тройка" тропических циклонов находится на экваторе, в той части океана, где штормам не место. Один из них, тропический циклон Майла, который уже удивляет метеорологов своей близостью к центральной части океана. Вместе с двумя другими, эта тройка, похоже, создает предпосылки для крайне редкого супер-Эль-Ниньо, которое может установить глобальные погодные и климатические рекорды в этом и следующем году, пишет Фокус.

В течение последней недели тропический циклон Майла бушевал над теплыми водами Соломонова моря — части Тихого океана между Папуа-Новой Гвинеей и Соломоновыми островами. Наиболее странным кажется то, что это удивительно близко к экватору — фактически, это один из самых сильных штормов за всю историю наблюдений, находившихся так близко к экватору.

По словам экспертов, это необычно, потому что тропические циклоны редко образуются в пределах 300 километров от экватора, и уж точно никогда его не пересекают. Отмечается, что циклон Майла все еще находится далеко за пределами этого порога, он все же раздвигает границы возможного. Данные наблюдений показывают, что сильный циклон не наблюдался в этой части Соломонова моря с момента начала ведения записей в 1951 году.

Это объясняется тем, что эффект Кориолиса — сила, создаваемая вращением Земли, которая заставляет большие воздушные массы вращаться — практически равен нулю на экваторе Земли. Без этого вихревого эффекта участки штормовой погоды не могут организоваться и "раскрутиться" в полноценный циклон.

Отметим, что эффект Кориолиса действует в противоположных направлениях в зависимости от того. С какой стороны экватора они находятся:

против часовой стрелки в Северном полушарии;

по часовой стрелке в Южном полушарии.

Этот эффект означает, что экватор служит невидимой стеной для штормов, которые все же удается сформироваться поблизости. Теоретически, чтобы выжить, ураган или циклон, пересекающий эту линию, должен полностью остановиться, изменить направление вращения и начать вращаться в другую сторону. В реальности этого никогда не происходит.

Однако даже это еще не все: в Тихом океане по обе стороны экватора формируется тройка тропических циклонов: два к югу от экватора — Майла и Вайану, один к северу — Инвест. Двойные циклоны могут возникать два-три раза в год в Тихом океане. Экватор фактически прорезает одну и ту же штормовую систему, создавая два "близнеца" по обе стороны, которые действуют синхронно.

По словам климатолога Тома Ди Либерто из NOAA, несмотря на то, что создание циклонов-близнецов весьма обычно, одновременное образование тройки циклонов — крайне необычное явление. Более того, некоторые синоптики считают, что тройка циклонов — верный признак того, что в этом году нас, вероятно, ждет супер-Эль-Ниньо. Ожидается, что скопление штормов вызовет западный порыв ветра, который будет толкать теплую воду на восток через Тихий океан, что является ключевым фактором, необходимым для запуска Эль-Ниньо, который характеризуется более высокими температурами в восточной части Тихого океана. К слову, подобная картина наблюдалась и ранее — в 1997 и 2015 годах.

При написании использовались материалы Weather Network, AccuWeather, Newsweek, NOAA, IFLScience.