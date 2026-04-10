У Тихому океані назріває хаос: на екваторі виявили шторми, яким тут не місце (фото)

Спостереження показують, що тропічний циклон Майла влаштував справжній хаос дуже близько до екватора Землі — дослідники попереджають, що це дуже незвично.

У західній частині Тихого океану назріває справжній хаос: "трійка" тропічних циклонів знаходиться на екваторі, в тій частині океану, де штормам не місце. Один із них, тропічний циклон Майла, який уже дивує метеорологів своєю близькістю до центральної частини океану. Разом із двома іншими, ця трійка, схоже, створює передумови для вкрай рідкісного супер-Ель-Ніньо, що може встановити глобальні погодні та кліматичні рекорди цього та наступного року, пише Фокус.

Протягом останнього тижня тропічний циклон Майла вирував над теплими водами Соломонового моря — частини Тихого океану між Папуа-Новою Гвінеєю та Соломоновими островами. Найдивнішим видається те, що це напрочуд близько до екватора — фактично, це один із найсильніших штормів за всю історію спостережень, що перебували так близько до екватора.

За словами експертів, це незвично, тому що тропічні циклони рідко утворюються в межах 300 кілометрів від екватора, і вже точно ніколи його не перетинають. Зазначається, що циклон Майла все ще перебуває далеко за межами цього порога, він все ж розсовує межі можливого. Дані спостережень показують, що сильний циклон не спостерігався в цій частині Соломонового моря з моменту початку ведення записів у 1951 році.

Це пояснюється тим, що ефект Коріоліса — сила, створювана обертанням Землі, яка змушує великі повітряні маси обертатися — практично дорівнює нулю на екваторі Землі. Без цього вихрового ефекту ділянки штормової погоди не можуть організуватися і "розкрутитися" в повноцінний циклон.

Зазначимо, що ефект Коріоліса діє в протилежних напрямках залежно від того. З якого боку екватора вони перебувають:

проти годинникової стрілки в Північній півкулі;

за годинниковою стрілкою в Південній півкулі.

Цей ефект означає, що екватор служить невидимою стіною для штормів, які все ж вдається сформуватися поблизу. Теоретично, щоб вижити, ураган або циклон, що перетинає цю лінію, повинен повністю зупинитися, змінити напрямок обертання і почати обертатися в інший бік. У реальності цього ніколи не відбувається.

Однак навіть це ще не все: у Тихому океані по обидва боки екватора формується трійка тропічних циклонів: два на південь від екватора — Майла і Вайану, один на північ — Інвест. Подвійні циклони можуть виникати два-три рази на рік у Тихому океані. Екватор фактично прорізає одну й ту саму штормову систему, створюючи два "близнюки" по обидва боки, які діють синхронно.

За словами кліматолога Тома Ді Ліберто з NOAA, незважаючи на те, що створення циклонів-близнюків вельми звичне, одночасне утворення трійки циклонів — вкрай незвичайне явище. Ба більше, деякі синоптики вважають, що трійка циклонів — вірна ознака того, що цього року на нас, імовірно, чекає супер-Ель-Ніньо. Очікується, що скупчення штормів спричинить західний порив вітру, який штовхатиме теплу воду на схід через Тихий океан, що є ключовим фактором, необхідним для запуску Ель-Ніньо, який характеризується вищими температурами в східній частині Тихого океану. До слова, подібна картина спостерігалася і раніше — у 1997 і 2015 роках.

Під час написання використовували матеріали Weather Network, AccuWeather, Newsweek, NOAA, IFLScience.