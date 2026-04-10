Гражданская война вспыхнула там, где не ожидали: ожесточенный раскол заметили среди шимпанзе (видео)

Исследователи заявили, что им удалось обнаружить первые убедительные доказательства того, что среди диких шимпанзе разворачивается "гражданская война".

В глубине тропических лесов Уганды ученые наблюдали, как самая большая из известных групп диких шимпанзе (Pan troglodytes) начала враждовать друг с другом — ученые сравнили это с участием в гражданской войне, пишет Фокус.

Ученые отмечают, что этот смертельный конфликт является первым в истории наглядным примером ожесточенного раскола в сообществе диких шимпанзе, распавшегося на две враждующие группы. В течение многих лет ученые наблюдали, как дикие приматы, которые когда-то жили, ели, ухаживали друг за другом и патрулировали территорию вместе, постепенно начали враждовать друг с другом, а в конечном итоге и вовсе превратились в смертельные соперники.

Дикие шимпанзе — одни из ближайших ныне живущих родственников человека, а потому их социальные взаимодействия могут помочь нам лучше понять эволюционные корни "войны" и "мира" в человеческих обществах. По словам ведущего автора исследования, эволюционного антрополога Аарона Сандела из Техасского университета в Остине, они с коллегами стремились объяснить поляризацию и войны, происходящие сегодня среди людей, этническими, религиозными или политическими разногласиями.

Однако у этих приматов нет таких же причин для внутренних конфликтов. Вместо этого, похоже, что изменение социальных отношений также может вбивать клин между приматами одной культуры. В результате, открытие ученых побуждает пересмотреть существующие модели человеческого коллективного насилия.

Новые данные были основаны на более чем 30-летних наблюдений и вносят вклад в многолетнюю дискуссию. В 1970-х годах покойная приматолог Джейн Гудолл заметила, что сообщество шимпанзе в Танзании раскололось на две враждующие фракции, что привело к четырехлетней смертельной борьбе. Эти сообщения стали всемирно известными как шокирующий пример "гражданской войны" среди шимпанзе.

Наблюдения показывают, что шимпанзе могут быть ужасными убийцами, а в дикой природе они, как известно, нападают на другие соседние группы, возможно, для защиты и расширения своей территории или для хищничества. Но вопрос о том, участвуют ли шимпанзе одной культурной группы в гражданской "войне", остается менее ясным.

В то же время гены шимпанзе предполагают, что постоянные расколы внутри групп крайне редки — событие происходит примерно раз в 500 лет. Теперь ученые считают, что этот недавний пример в Уганде, вероятно, может быть одним из таких редких случаев.

В 1995 году шимпанзе Нгого в национальном парке Кибале на западе Уганды были частью одной большой группы. Однако в 2015 году, сразу после коронации нового альфа-самца, приматологи заметили необъяснимые изменения. Простыми словами, в рамках одного сообщества начали формироваться две группы шимпанзе, и спаривание происходило лишь между самцами и самками одной группы или клики.

Первое разделение было замечено 24 июня 2015 года, когда члены западной и центральной групп приблизились друг к другу в центре своей территории. Исследователи наблюдали, как западные шимпанзе убежали, а центральные преследовали их. Далее последовал шестинедельный период избегания — отметим, что такой длительный период избегания ранее не наблюдался.

То, что когда-то было центром сообщества шимпанзе Нгого, превратилось в границу, патрулируемую самцами с обеих сторон. Затем, в 2017 году, социальная напряженность достигла апогея. Отметим, что западная группа была значительно меньше центральной, однако все нападения были инициированы именно ее представителями.

К 2018 году разрыв между этими двумя группами стал постоянным в социальном, пространственном и репродуктивном плане. Ситуация настолько обострилась, что самки и потомство больше не кормились на одном и том же дереве. Прошло еще несколько лет, в 2021 году агрессия переключилась на детенышей, а исследователи наблюдали, как западные шимпанзе похищали и убивали 14 детенышей из центральной группы. В период с 2018 по 2024 год западные шимпанзе нападали и убивали в среднем одного взрослого самца и двух детенышей в год.

По словам Джеймса Брукса из Немецкого центра приматов, не участвовавшего в исследовании, пока рано делать какие-либо выводы о причинах распада этой группы диких шимпанзе или о том. Что это означает для других групп и видов, включая людей. Тем не менее большинство исследователей согласны, что новый анализ предоставляет важнейшую информацию для моделирования социально-экологических процессов, лежащих в основе этих событий

При написании использовались материалы Science, University of Texas, Science Alert.