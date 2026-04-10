Громадянська війна спалахнула там, де не очікували: запеклий розкол помітили серед шимпанзе (відео)

Дослідники заявили, що їм вдалося виявити перші переконливі докази того, що серед диких шимпанзе розгортається "громадянська війна".

У глибині тропічних лісів Уганди вчені спостерігали, як найбільша з відомих груп диких шимпанзе (Pan troglodytes) почала ворогувати одна з одною — вчені порівняли це з участю в громадянській війні, пише Фокус.

Науковці зазначають, що цей смертельний конфлікт є першим в історії наочним прикладом запеклого розколу в співтоваристві диких шимпанзе, що розпалося на дві ворогуючі групи. Протягом багатьох років учені спостерігали, як дикі примати, які колись жили, їли, доглядали один за одним і патрулювали територію разом, поступово почали ворогувати один з одним, а зрештою і зовсім перетворилися на смертельних суперників.

Дикі шимпанзе — одні з найближчих родичів людини, які живуть нині, а тому їхні соціальні взаємодії можуть допомогти нам краще зрозуміти еволюційне коріння "війни" і "миру" в людських суспільствах. За словами провідного автора дослідження, еволюційного антрополога Аарона Сандела з Техаського університету в Остіні, вони з колегами прагнули пояснити поляризацію і війни, що відбуваються сьогодні серед людей, етнічними, релігійними або політичними розбіжностями.

Однак у цих приматів немає таких самих причин для внутрішніх конфліктів. Натомість, схоже, що зміна соціальних відносин також може вбивати клин між приматами однієї культури. У результаті, відкриття вчених спонукає переглянути наявні моделі людського колективного насильства.

Нові дані були засновані на більш ніж 30-річних спостереженнях і роблять внесок у багаторічну дискусію. У 1970-х роках покійна приматолог Джейн Гудолл помітила, що спільнота шимпанзе в Танзанії розкололася на дві ворогуючі фракції, що призвело до чотирирічної смертельної боротьби. Ці повідомлення стали всесвітньо відомими як шокуючий приклад "громадянської війни" серед шимпанзе.

Спостереження показують, що шимпанзе можуть бути жахливими вбивцями, а в дикій природі вони, як відомо, нападають на інші сусідні групи, можливо, для захисту і розширення своєї території або для хижацтва. Але питання про те, чи беруть участь шимпанзе однієї культурної групи в громадянській "війні", залишається менш ясним.

Водночас гени шимпанзе припускають, що постійні розколи всередині груп вкрай рідкісні — подія відбувається приблизно раз на 500 років. Тепер учені вважають, що цей нещодавній приклад в Уганді, ймовірно, може бути одним із таких рідкісних випадків.

У 1995 році шимпанзе Нгого в національному парку Кібале на заході Уганди були частиною однієї великої групи. Однак у 2015 році, одразу після коронації нового альфа-самця, приматологи помітили незрозумілі зміни. Простими словами, у межах однієї спільноти почали формуватися дві групи шимпанзе, і спаровування відбувалося лише між самцями та самками однієї групи або кліки.

Перший поділ було помічено 24 червня 2015 року, коли члени західної та центральної груп наблизилися один до одного в центрі своєї території. Дослідники спостерігали, як західні шимпанзе втекли, а центральні переслідували їх. Далі послідував шеститижневий період уникнення — зазначимо, що такий тривалий період уникнення раніше не спостерігався.

Те, що колись було центром спільноти шимпанзе Нгого, перетворилося на кордон, патрульований самцями з обох боків. Потім, у 2017 році, соціальна напруженість досягла апогею. Зазначимо, що західна група була значно меншою за центральну, проте всі напади були ініційовані саме її представниками.

До 2018 року розрив між цими двома групами став постійним у соціальному, просторовому та репродуктивному плані. Ситуація настільки загострилася, що самки і потомство більше не годувалися на одному й тому самому дереві. Минуло ще кілька років, 2021 року агресія переключилася на дитинчат, а дослідники спостерігали, як західні шимпанзе викрадали і вбивали 14 дитинчат із центральної групи. У період з 2018 по 2024 рік західні шимпанзе нападали і вбивали в середньому одного дорослого самця і двох дитинчат на рік.

За словами Джеймса Брукса з Німецького центру приматів, який не брав участі в дослідженні, поки що зарано робити будь-які висновки щодо причин розпаду цієї групи диких шимпанзе або про те. Що це означає для інших груп і видів, включно з людьми. Проте більшість дослідників згодні, що новий аналіз надає найважливішу інформацію для моделювання соціально-екологічних процесів, що лежать в основі цих подій.

Під час написання використовували матеріали Science, University of Texas, Science Alert.