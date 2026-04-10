В опасной зоне Антарктиды найден неизвестный ранее остров: его приняли за грязный айсберг (фото)

Антарктическая экспедиция в одну из самых опасных зон Земли случайно обнаружила ранее неизведанный остров. Любопытно, что поначалу ученые приняли его за грязный айсберг.

На спутниковых снимках загадочный остров в Антарктике был почти неотличим от флотилии айсбергов, дрейфующих вокруг него. Позже антарктическая экспедиция приблизилась к нему через море Уэдделла в Антарктиде и также заявила, что он выглядел как айсберг, покрытый слоем ила и морской грязи. Но теперь ученым из экспедиции "Поларштерн" теперь идентифицировали его как ранее неизвестный науке остров, пишет Фокус.

По словам ученых, площадь острова составляет около 6200 квадратных метров и у него пока нет официального названия. Открытие было сделано командой "Поларштерн" Института Альфреда Вегенера и команда уже полностью исследовала его. Ученые отмечают, что точные географические координаты вскоре будут добавлены к международным морским картам и другим важным базам данных.

Отметим, что до этого года местоположение острова было ошибочно определено примерно на одну морскую милю и неоднозначно обозначено на морских картах как "опасная зона". Эта загадка заинтересовала геофизика Саймона Дройтерта, чья исследовательская работа на ледоколе включает сбор и анализ биометрических данных. В данном случае речь идет о топографическом подводном картировании океанского дна, сканируемого с помощью гидролокатора, сине-зеленого лазерного лидара и других инструментов.

По словам геофизика, на морской карте район был отмечен как опасный для судоходства, однако было непонятно, что это такое и откуда взялась информация. В ходе нового исследования ученый изучил все береговые линии, которые были внесены в базу данных, и отправился в экспедицию. Впервые взглянув на загадочную структуру, ученые приняли ее за грязный айсберг, однако при ближайшем рассмотрении стало ясно, что перед командой вовсе не айсберг, а остров.

Команда ледокола "Поларштерн" отмечает, что собранные ранее учеными данными им удалось отвести судно на безопасное расстояние от неизвестного науке острова. Ученые также использовали гидролокатор и дрон для сбора данных о высоте и измерениях береговой линии с помощью классических фотограмметрических методов.

Вид сбоку на недавно обнаруженный остров в море Уэдделла Фото: Alfred Wegener Institute

Известно, что этот пока еще безымянный остров возвышается примерно на 16 метров над уровнем моря в своей наивысшей точке. Его длина составляет около 130 метров в длину и около 50 метров в ширину. Исследователи также отмечают, что все еще неясно, могло ли локальное таяние льда из-за изменения климата стать ключевым фактором в обнаружении нового неизвестного острова. Однако команда экспедиции отмечает, что летний морской лед в этом северо-западном регионе моря Уэдделла в Антарктиде с 2017 года стал заметно меньше и менее многочисленным. Предполагается, что именно это и позволило обнаружить неизвестный ранее остров.

Отметим, что обнаружение нового острова — не первый случай, когда ученым удается внести свой вклад в глобальные морские карты. Например, в 2014 году руководитель батиметрической группы AWI Борис Доршель-Херр обнаружил, нанес на карту и описал две подводные горы: одну в Южной Атлантике, а другую в море Уэдделла.

При написании использовались материалы AWI, Gizmodo.