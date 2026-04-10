У небезпечній зоні Антарктиди знайдено невідомий раніше острів: його прийняли за брудний айсберг (фото)

Антарктична експедиція в одну з найнебезпечніших зон Землі випадково виявила раніше незвіданий острів. Цікаво, що спочатку вчені прийняли його за брудний айсберг.

На супутникових знімках загадковий острів в Антарктиці був майже не відрізнити від флотилії айсбергів, що дрейфують навколо нього. Пізніше антарктична експедиція наблизилася до нього через море Ведделла в Антарктиді і також заявила, що він мав вигляд айсберга, вкритого шаром мулу і морського бруду. Але тепер вченим з експедиції "Поларштерн" тепер ідентифікували його як раніше невідомий науці острів, пише Фокус.

За словами вчених, площа острова становить близько 6200 квадратних метрів і у нього поки немає офіційної назви. Відкриття було зроблено командою "Поларштерн" Інституту Альфреда Вегенера і команда вже повністю дослідила його. Вчені зазначають, що точні географічні координати незабаром будуть додані до міжнародних морських карт та інших важливих баз даних.

Зазначимо, що до цього року місце розташування острова було помилково визначено приблизно на одну морську милю і неоднозначно позначено на морських картах як "небезпечна зона". Ця загадка зацікавила геофізика Саймона Дройтерта, чия дослідницька робота на криголамі включає збір і аналіз біометричних даних. У цьому разі йдеться про топографічне підводне картування океанського дна, що сканується за допомогою гідролокатора, синьо-зеленого лазерного лідара та інших інструментів.

За словами геофізика, на морській карті район був позначений як небезпечний для судноплавства, проте було незрозуміло, що це таке і звідки взялася інформація. Під час нового дослідження вчений вивчив усі берегові лінії, які були внесені в базу даних, і вирушив в експедицію. Уперше глянувши на загадкову структуру, вчені прийняли її за брудний айсберг, однак при найближчому розгляді стало ясно, що перед командою зовсім не айсберг, а острів.

Команда криголама "Поларштерн" зазначає, що за зібрані раніше вченими даними їм вдалося відвести судно на безпечну відстань від невідомого науці острова. Науковці також використовували гідролокатор і дрон для збору даних про висоту та вимірювання берегової лінії за допомогою класичних фотограмметричних методів.

Вид збоку на нещодавно виявлений острів у морі Ведделла Фото: Alfred Wegener Institute

Відомо, що цей поки що безіменний острів височіє приблизно на 16 метрів над рівнем моря у своїй найвищій точці. Його довжина становить близько 130 метрів у довжину і близько 50 метрів завширшки. Дослідники також зазначають, що все ще неясно, чи могло локальне танення льоду через зміну клімату стати ключовим фактором у виявленні нового невідомого острова. Однак команда експедиції зазначає, що літній морський лід у цьому північно-західному регіоні моря Ведделла в Антарктиді з 2017 року став помітно меншим і менш численним. Передбачається, що саме це і дало змогу виявити невідомий раніше острів.

Зазначимо, що виявлення нового острова — не перший випадок, коли вченим вдається зробити свій внесок у глобальні морські карти. Наприклад, 2014 року керівник батиметричної групи AWI Борис Доршель-Герр виявив, наніс на карту й описав дві підводні гори: одну в Південній Атлантиці, а іншу в морі Ведделла.

Під час написання використовували матеріали AWI, Gizmodo.