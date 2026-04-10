Находки происходят из Кореи: ученые исследовали артефакты из храма Асукадера в Японии (фото)
Недавние археологические исследования в Японии дали новое представление о культурных и технологических связях с Корейским полуостровом. Доспехи, найденные на территории исторического храма Асукадера, имеют значительное сходство со снаряжением, которое использовалось в королевстве Пэкче.
Храм Асукадера, известный как первый крупный буддийский храм Японии, был построен в конце VI века и ознаменовал начало распространения буддизма в стране. Исторические тексты, такие как "Нихон-шоки", отмечают, что для помощи в строительстве туда были отправлены ремесленники и монахи из королевства Пэкче, пишет Фокус.
Недавно исследованные образцы доспехов, найденные под центральной колонной пагоды, соответствуют структурным особенностям, обнаруженным в доспехах, выкопанных на королевских памятниках в Пекче, что подтверждает эти письменные свидетельства.
Канекацу Инокума объяснил, что находки точно соответствуют описаниям в "Нихон-шоки". Ранее теории связывали этот тип доспехов с Когурё, но последние физические доказательства четко указывают на влияние Пэкче. Фрагменты доспехов, впервые обнаруженные в 1957 году и повторно исследованные с 2015 года, изучали исследователи, в частности Шигето Исибаши и Такэхиро Хацумура, используя рентгеновскую визуализацию и 3D-измерения.
Их анализ показал, что как японские, так и пекчхийские доспехи имели ламеллярную структуру — небольшие железные пластины, связанные между собой шнурами. Эта конструкция обеспечивала гибкую, но прочную защиту, объединяя защиту туловища, плеч и верхней части рук в одну систему.
Похожие артефакты, обнаруженные в крепости Гонсансон, в частности куски кожи, датированные 645 годом, обеспечили четкую временную связь. В 2024 году Такехиро Хацумура изучил эти корейские находки в Национальном университете Конджу и подтвердил структурные параллели.
Несмотря на важность этих открытий, образцы японского оружия и доспехов VII века остаются ограниченными. Большая часть имеющихся знаний происходит из курганов и сохранившихся коллекций, таких как те, что находятся в хранилище Шосоин.
Основным типом доспехов того периода был кейко — ламелярная конструкция, изготовленная путем связывания небольших железных пластин в форме чешуи. Это обеспечивало большую свободу движений, чем предыдущие жесткие доспехи. Существовали также более короткие курасы, похожие на более поздние стили домару, но они были менее распространены.
Железные доспехи в основном использовали элитные воины, тогда как обычные солдаты, вероятно, полагались на более простое снаряжение, изготовленное из ткани, усиленной небольшими металлическими пластинами. К оружию относились прямые мечи длиной около 60-70 сантиметров, часто покрытые черным лаком, и длинные луки длиной около двух метров, изготовленные из твердых пород древесины, таких как катальпа или зелковая.
Бамбуковые стрелы, длиной около 85 сантиметров, хранились в колчанах, которые вмещали десятки стрел. Также использовались копья и щиты, а более поздние военные правила перечисляли стандартное снаряжение, такое как ножи, обувь, точильные камни, мешки для еды и емкости для воды, что свидетельствует о развитии более структурированной военной системы.
Эти находки демонстрируют, насколько тесно связаны между собой были ранние восточноазиатские общества. Передача дизайна доспехов из Пекче в Японию отражает более широкие обмены, включающие религию, политические системы и ремесла.
