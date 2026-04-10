Знахідки походять з Кореї: вчені дослідили артефакти з храму Асукадера у Японії (фото)

Обладунок знайшли на території храму Асукадера
Нещодавні археологічні дослідження в Японії дали нове уявлення про зв"язки з Корейським півостровом | Фото: Wikipedia

Нещодавні археологічні дослідження в Японії дали нове уявлення про культурні та технологічні зв’язки з Корейським півостровом. Обладунок, знайдений на території історичного храму Асукадера, має значну схожість із спорядженням, що використовувалося в королівстві Пекче.

Храм Асукадера, відомий як перший великий буддійський храм Японії, був збудований наприкінці VI століття і ознаменував початок поширення буддизму в країні. Історичні тексти, такі як "Ніхон-шокі", зазначають, що для допомоги у будівництві туди були відправлені ремісники та ченці з королівства Пекче, пише Фокус.

Нещодавно досліджені зразки обладунків, знайдені під центральною колоною пагоди, відповідають структурним особливостям, виявленим у обладунках, викопаних на королівських пам’ятках у Пекче, що підтверджує ці письмові свідчення.

Знахідки відповідають описам у "Ніхон-шокі"
Обладунок, знайдений на території історичного храму Асукадера, має значну схожість із спорядженням, що використовувалося в королівстві Пекче
Фото: Nara National Research Institute for Cultural Properties

Канекацу Інокума пояснив, що знахідки точно відповідають описам у "Ніхон-шокі". Раніше теорії пов'язували цей тип обладунків із Когурйо, але останні фізичні докази чітко вказують на вплив Пекче. Фрагменти обладунків, вперше виявлені в 1957 році та повторно досліджені з 2015 року, вивчали дослідники, зокрема Шігето Ісібаші та Такехіро Хацумура, використовуючи рентгенівську візуалізацію та 3D-вимірювання.

Їхній аналіз показав, що як японські, так і пекчхійські обладунки мали ламелярну структуру — невеликі залізні пластини, зв’язані між собою шнурами. Ця конструкція забезпечувала гнучкий, але міцний захист, поєднуючи захист тулуба, плечей і верхньої частини рук в одну систему.

Схожі артефакти, виявлені у фортеці Гонсансон, зокрема шматки шкіри, датовані 645 роком, забезпечили чіткий часовий зв’язок. У 2024 році Такехіро Хацумура вивчив ці корейські знахідки в Національному університеті Конджу та підтвердив структурні паралелі.

обладунки забезпечували свободу рухів
Основним типом обладунків того періоду був кейко — ламелярна конструкція, виготовлена шляхом зв"язування невеликих залізних пластин у формі луски
Фото: Wikipedia

Попри важливість цих відкриттів, зразки японської зброї та обладунків VII століття залишаються обмеженими. Більша частина наявних знань походить із курганів та збережених колекцій, таких як ті, що знаходяться у сховищі Шосоїн.

Основним типом обладунків того періоду був кейко — ламелярна конструкція, виготовлена шляхом зв’язування невеликих залізних пластин у формі луски. Це забезпечувало більшу свободу рухів, ніж попередні жорсткі обладунки. Існували також коротші кураси, схожі на пізніші стилі домару, але вони були менш поширеними.

Залізні обладунки в основному використовували елітні воїни, тоді як звичайні солдати, ймовірно, покладалися на простіше спорядження, виготовлене з тканини, посиленої невеликими металевими пластинами. До зброї належали прямі мечі довжиною близько 60–70 сантиметрів, часто покриті чорним лаком, та довгі луки довжиною близько двох метрів, виготовлені з твердих порід деревини, таких як катальпа або зелкова.

Бамбукові стріли, довжиною близько 85 сантиметрів, зберігалися у колчанах, що вміщували десятки стріл. Також використовувалися списи та щити, а пізніші військові правила перелічували стандартне спорядження, таке як ножі, взуття, точильні камені, мішки для їжі та ємності для води, що свідчить про розвиток більш структурованої військової системи.

Ці знахідки демонструють, наскільки тісно пов’язані між собою були ранні східноазіатські суспільства. Передача дизайну обладунків з Пекче до Японії відображає ширші обміни, що включали релігію, політичні системи та ремесла.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: Arkeonews,Nara National Research Institute for Cultural Properties.