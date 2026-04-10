Упадут в океан, едва не сгорев в атмосфере: кто выловит из воды астронавтов миссии "Артемида-2"

После 10 дней путешествия вокруг Луны и обратно экипаж миссии "Артемида II" должен будет приводниться в Тихом океане в эту пятницу, 10 апреля 2026 года. И их уже там будут ждать.

Капсула "Орион" экипажа приводнится у побережья Сан-Диего в 20:07 по восточному времени 10 апреля (03:07 ночи в субботу, 11 апреля, по киевскому времени). Но до этого их день расписан по минутам. Ведь возвращение на Землю будет очень рискованным. Фокус собрал все, что известно.

Центр управления полетами разбудит астронавтов утренней мелодией. Диспетчеры включали разные песни каждый день миссии для командира Рида Уайзмана, пилота Виктора Гловера, специалиста миссии Кристины Кох из NASA и специалиста миссии Джереми Хансена.

Экипаж успеет пообедать и даже причесаться Фото: NASA

После утреннего сигнала у экипажа есть время подготовиться (например, почистить зубы и причесаться). Затем они приступят к выполнению последнего пункта своего списка дел в космосе.

Чуть более чем через три часа после начала рабочего дня, астронавты миссии Artemis II начнут подготовку "Ориона" к входу в атмосферу.

Это означает, что нужно убрать ненужное оборудование, подготовить сиденья (которые были сложены большую часть полета) и выполнить другие задачи, необходимые для подготовки космического корабля к спуску через атмосферу для возвращения домой.

Следующие три часа будут посвящены заключительным мероприятиям для экипажа "Артемиды-2".

У астронавтов будет время для обеда, а потом они начнут выполнять все пункты из "контрольного списка для входа в атмосферу". Это включает в себя такие действия, как надевание оранжево-синих скафандров для запуска и входа в атмосферу, известных как система выживания экипажа "Ориона" (OCSS). При необходимости они могут находиться в этих скафандрах до шести дней.

Капсула войдет в атмосферу на огромной скорости Фото: NASA

01:30 субботы, 11 апреля, по киевскому времени официально начнется трансляция посадки космического аппарата NASA в прямом эфире на бесплатном стриминговом сервисе NASA+ . Трансляция с комментариями в прямом эфире также будет доступна на канале NASA в YouTube, а также на стриминговых сервисах, таких как Netflix и Amazon Prime.

Сразу после отделения от служебного модуля, пилотируемый модуль "Орион" выполнит маневр, который НАСА называет "подъемным включением пилотируемого модуля". И после войдет в атмосферу. Это будет опасно, так как теплозащитный экран, предохраняющий основание "Ориона", будет нагреваться до 3000 градусов. В это время Орион будет находиться на высоте около 120 000 метров над Землей.

При достижении максимальной скорости астронавты миссии Artemis 2 во время входа в атмосферу почувствуют перегрузку около 3,9 G.

От точки входа в атмосферу до приводнения космического корабля "Орион" потребуется 13 минут. Он войдет в атмосферу Земли к юго-востоку от Гавайских островов и пролетит около 3200 километров до места приводнения.

Раскроются несколько парашютов, чтобы замедлить движение Integrity настолько, чтобы совершить безопасное приводнение. И в 03:07, как ожидается, астронавты приводнятся в Тихом океане.

Это будет первое приводнение астронавтов, совершивших прямое приводнение в океане при возвращении с Луны с 1972 года, когда на Землю вернулся экипаж "Аполлона-17".

Затем их подберет корабль ВМС США "Джон П. Мурта" и его экипаж, которые вернут на борт как астронавтов, так и их космический корабль "Орион".

ВМС США уже ждут экипаж на Земле

ВМС США заявляют, что вертолеты Sea Hawk из 23-й вертолетной эскадрильи морской авиации будут обеспечивать НАСА съемочную поддержку, отслеживая капсулу Orion во время ее движения через атмосферу Земли.

Спасательная команда отправит лодки к капсуле "Орион", прикрепит надувную "веранду" (плот) к ее люку и эвакуирует четырех астронавтов миссии "Артемида-2". После этого два вертолета будут работать в тандеме, чтобы по очереди доставлять членов экипажа на корабль ВМС.

По прибытии астронавты миссии "Артемида-2" пройдут медицинское обследование и будут доставлены в Сан-Диего для обратного рейса в Хьюстон, в Космический центр имени Джонсона NASA. Таким образом, миссия "Артемида-2" на Луну завершится.

При написании использовались материалы Space, El Paso Times, Sky at Night Magazine.