Впадуть в океан, ледь не згорівши в атмосфері: хто виловить із води астронавтів місії "Артеміда-2"

Після 10 днів подорожі навколо Місяця і назад екіпаж місії "Артеміда II" повинен буде приводнитися в Тихому океані цієї п'ятниці, 10 квітня 2026 року. І їх уже там чекатимуть.

Капсула "Оріон" екіпажу приводниться біля узбережжя Сан-Дієго о 20:07 за східним часом 10 квітня (03:07 ночі в суботу, 11 квітня, за київським часом). Але до цього їхній день розписаний по хвилинах. Адже повернення на Землю буде дуже ризикованим. Фокус зібрав усе, що відомо.

Центр управління польотами розбудить астронавтів ранковою мелодією. Диспетчери вмикали різні пісні кожного дня місії для командира Ріда Вайзмана, пілота Віктора Гловера, фахівця місії Крістіни Кох з NASA і фахівця місії Джеремі Хансена.

Екіпаж встигне пообідати і навіть причесатися Фото: solar-system

Після ранкового сигналу в екіпажу є час підготуватися (наприклад, почистити зуби і причесатися). Потім вони приступлять до виконання останнього пункту свого списку справ у космосі.

Трохи більше ніж через три години після початку робочого дня, астронавти місії Artemis II почнуть підготовку "Оріона" до входу в атмосферу.

Це означає, що потрібно прибрати непотрібне обладнання, підготувати сидіння (які були складені більшу частину польоту) і виконати інші завдання, необхідні для підготовки космічного корабля до спуску через атмосферу для повернення додому.

Наступні три години будуть присвячені заключним заходам для екіпажу "Артеміди-2".

У астронавтів буде час для обіду, а потім вони почнуть виконувати всі пункти з "контрольного списку для входу в атмосферу". Це включає в себе такі дії, як надягання помаранчево-синіх скафандрів для запуску і входу в атмосферу, відомих як система виживання екіпажу "Оріона" (OCSS). За необхідності вони можуть перебувати в цих скафандрах до шести днів.

Капсула увійде в атмосферу на величезній швидкості Фото: solar-system

01:30 суботи, 11 квітня, за київським часом офіційно розпочнеться трансляція посадки космічного апарата NASA в прямому ефірі на безкоштовному стримінговому сервісі NASA+ . Трансляція з коментарями в прямому ефірі також буде доступна на каналі NASA в YouTube, а також на стрімінгових сервісах, таких як Netflix і Amazon Prime.

Одразу після відокремлення від службового модуля пілотований модуль "Оріон" виконає маневр, який НАСА називає "підйомним увімкненням пілотованого модуля". І після увійде в атмосферу. Це буде небезпечно, оскільки теплозахисний екран, що оберігає основу "Оріона", нагріватиметься до 3000 градусів. У цей час Оріон перебуватиме на висоті близько 120 000 метрів над Землею.

При досягненні максимальної швидкості астронавти місії Artemis 2 під час входу в атмосферу відчують перевантаження близько 3,9 G.

Від точки входу в атмосферу до приводнення космічного корабля "Оріон" знадобиться 13 хвилин. Він увійде в атмосферу Землі на південний схід від Гавайських островів і пролетить близько 3200 кілометрів до місця приводнення.

Розкриються кілька парашутів, щоб уповільнити рух Integrity настільки, щоб здійснити безпечне приводнення. І о 03:07, як очікується, астронавти приводняться в Тихому океані.

Це буде перше приводнення астронавтів, які здійснили пряме приводнення в океані під час повернення з Місяця з 1972 року, коли на Землю повернувся екіпаж "Аполлона-17".

Потім їх підбере корабель ВМС США "Джон П. Мурта" і його екіпаж, які повернуть на борт як астронавтів, так і їхній космічний корабель "Оріон".

ВМС США вже чекають на екіпаж на Землі

ВМС США заявляють, що вертольоти Sea Hawk із 23-ї вертолітної ескадрильї морської авіації забезпечуватимуть НАСА знімальну підтримку, відстежуючи капсулу Orion під час її руху через атмосферу Землі.

Рятувальна команда відправить човни до капсули "Оріон", прикріпить надувну "веранду" (пліт) до її люка і евакуює чотирьох астронавтів місії "Артеміда-2". Після цього два вертольоти працюватимуть у тандемі, щоб по черзі доставляти членів екіпажу на корабель ВМС.

Після прибуття астронавти місії "Артеміда-2" пройдуть медичне обстеження і їх доправлять до Сан-Дієго для зворотного рейсу до Г'юстона, у Космічний центр імені Джонсона NASA. Таким чином, місія "Артеміда-2" на Місяць завершиться.

Під час написання використовувалися матеріали Space, El Paso Times, Sky at Night Magazine.