Морских пожирателей заметили в 3000 км от места обитания: никто не знает, что они здесь делают

Эксперты в замешательстве, обнаружив косаток-пожирателей из Аляски недалеко от Сиэтла — морские хищники преодолели тысячи километров от своего привычного места обитания.

Ученые ломают голову над тем, почему три косатки-пожиратели неожиданно появились в водах Сиэтла в марте 2026 года — морские хищники преодолели от 2400 до 3200 километров, чтобы оказаться так далеко к югу от Аляски. Появление ранее не зарегистрированных косаток в местных водах крайне редкое явление, поэтому их появление было очень захватывающим, и теперь у ученых больше вопросов, чем ответов, пишет Фокус.

По словам директора Института поведения косаток, некоммерческой исследовательской организации из Сиэтла Моники Виланд Шилдс, стая состоит из трех косаток — вероятно, матери и двух детенышей, один из которых взрослый самец. Отметим, что ученые используют индивидуальные отметины на плавниках и окраску боков китов, чтобы отслеживать перемещения морских хищников по Тихоокеанскому Северо-Западу. Именно так исследователи обнаружили, что стая косаток прибыла из Аляски.

Косатки (Orcinus orca), как правило, перемещаются в пределах установленных ареалов и возвращаются в одни и те же районы и места в течение многих лет и даже поколений. Если эти косатки действительно находятся далеко за пределами своего обычного ареала, их присутствие может сигнализировать об изменении доступности добычи, океанических условий или поведения самих китов.

По словам Шилдс, они с коллегами все еще не знают, что именно заставляет отдельных косаток выходить за пределы своей обычной территории. К счастью теперь, благодаря десятилетиям исследований и возможности идентифицировать отдельных китов по фотографиям, ученые все же могут отслеживать перемещения отдельных китов.

Известно, что в Салишском море между штатом Вашингтон и Канадой обитают два подвида косаток:

косатки-резиденты, питающиеся рыбой и находящиеся под угрозой исчезновения;

косатки Бигга, питающиеся млекопитающими.

Данные наблюдений указывают на то, что ареал обитания этих групп резко изменился за последние несколько лет в результате изменений в доступности пищи. Например, южные косатки-резиденты больше не имеют доступа к обильному и надежному источнику пищи — дикому лососю — поэтому они вынуждены искать другие места кормления. В то же время численность косаток Бигга постоянно растет, потому что популяции их основной добычи в регионе — тюленей, морских свиней и сивучей — стремительно увеличиваются.

Исследователи не уверенны, но считают, что именно поэтому новая группа косаток, идентифицированная как косатки Бигга, находится так далеко на юге. Авторы исследования также считают, что косатки на самом деле могут быть индикаторами состояния окружающей среды — по сути, всей пищевой цепи океана.

При написании использовались материалы Live Science, Associated Press.