Морських пожирачів помітили за 3000 км від місця проживання: ніхто не знає, що вони тут роблять

Експерти збентежені, виявивши косаток-пожирачів з Аляски недалеко від Сіетла — морські хижаки подолали тисячі кілометрів від свого звичного місця проживання.

Вчені ламають голову над тим, чому три косатки-пожирачі несподівано з'явилися у водах Сіетла в березні 2026 року — морські хижаки подолали від 2400 до 3200 кілометрів, щоб опинитися так далеко на південь від Аляски. Поява раніше не зареєстрованих косаток у місцевих водах — вкрай рідкісне явище, тож їхня поява була дуже захопливою, і тепер у вчених більше запитань, ніж відповідей, пише Фокус.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За словами директорки Інституту поведінки косаток, некомерційної дослідницької організації з Сіетла Моніки Віланд Шилдс, зграя складається з трьох косаток — імовірно, матері та двох дитинчат, одне з яких дорослий самець. Зазначимо, що вчені використовують індивідуальні відмітини на плавцях і забарвлення боків китів, щоб відстежувати переміщення морських хижаків Тихоокеанським Північним Заходом. Саме так дослідники виявили, що зграя косаток прибула з Аляски.

Відео дня

Косатки (Orcinus orca), як правило, переміщуються в межах встановлених ареалів і повертаються в одні й ті самі райони та місця протягом багатьох років і навіть поколінь. Якщо ці косатки справді перебувають далеко за межами свого звичайного ареалу, їхня присутність може сигналізувати про зміну доступності здобичі, океанічних умов або поведінки самих китів.

За словами Шилдс, вони з колегами все ще не знають, що саме змушує окремих косаток виходити за межі своєї звичайної території. На щастя тепер, завдяки десятиліттям досліджень і можливості ідентифікувати окремих китів за фотографіями, науковці все ж можуть відстежувати переміщення окремих китів.

Відомо, що в Салішському морі між штатом Вашингтон і Канадою мешкають два підвиди косаток:

косатки-резиденти, що харчуються рибою і перебувають під загрозою зникнення;

косатки Бігга, що харчуються ссавцями.

Дані спостережень вказують на те, що ареал проживання цих груп різко змінився за останні кілька років внаслідок змін у доступності їжі. Наприклад, південні косатки-резиденти більше не мають доступу до рясного і надійного джерела їжі — дикого лосося — тому вони змушені шукати інші місця годування. Водночас чисельність косаток Бігга постійно зростає, бо популяції їхньої основної здобичі в регіоні — тюленів, морських свиней і сивучів — стрімко збільшуються.

Дослідники не впевнені, але вважають, що саме тому нова група косаток, ідентифікована як косатки Бігга, знаходиться так далеко на півдні. Автори дослідження також вважають, що косатки насправді можуть бути індикаторами стану навколишнього середовища — по суті, всього харчового ланцюга океану.

Під час написання використовували матеріали Live Science, Associated Press.