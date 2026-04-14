Изобретение, изменившее человечество: где и как зародилась ашельская культура (фото)

Почти два миллиона лет назад в Африке ранние люди сделали значительный шаг вперед, создав новый вид каменного орудия, которое было намного совершеннее предыдущего. Эта инновация впоследствии распространилась на Европу и Азию, где оставалась доминирующей на протяжении длительного периода в истории человечества.

Эта технологическая традиция известна как ашельская культура. Впервые она была идентифицирована на месте раскопок Сен-Ашель во Франции, где археолог Габриэль де Мортилле описал ее в 1872 году, пишет Фокус.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Долгое время ашельскую культуру определяли преимущественно наличие крупных режущих орудий, которые называли ручными топорами. Эти орудия были тщательно обработаны с обеих сторон, образуя сбалансированное и острое лезвие.

По сравнению с предыдущими наборами инструментов, такими как олдванские, которые состояли преимущественно из простых каменных ядер, из которых откалывали обломки, ашельские инструменты демонстрировали очевидное совершенствование в планировании и мастерстве. Способность изготавливать большие обломки и придавать им одинаковые формы свидетельствовала о том, что ранние люди развили более совершенные способности к мышлению и решению проблем.

Відео дня

Ашельские инструменты демонстрировали очевидное совершенствование в планировании и мастерстве Фото: Wikimedia Commons

На недавней встрече, состоявшейся в Музее человека в Париже, группа из 20 исследователей рассмотрела, что на самом деле означает термин "ашельская культура". Их дискуссия, позже обобщенная в исследовании, указала на то, что определение этой традиции до сих пор остается нечетким. Хотя ручные топоры остаются ее самой заметной чертой, исследователи отметили, что ашельскую не следует сводить только к наличию или отсутствию этих инструментов.

Зато ученые объяснили, что ашельская культура представляет широкий набор поведенческих проявлений. К ним относятся способность заранее планировать изготовление орудий, организовывать этапы работы структурированным способом и создавать стандартизированные формы.

Исследователи отметили: "Наше определение ашельской культуры не следует сводить к простому наличию/отсутствию ручных топоров в каменных находках". Ученые добавили, что его лучше понимать как широкую систему технологического поведения, которая отражает значительный сдвиг в мышлении по сравнению с предыдущими периодами.

Впервые ашельская культура была идентифицирована на месте раскопок Сен-Ашель во Франции, где археолог Габриэль де Мортилле описал ее в 1872 году Фото: Wikipedia

В исследовании также отмечается, что ручные топоры и подобные орудия, такие как тесаки, являются лишь самыми заметными результатами более глубоких когнитивных навыков. Эти навыки, возможно, также были связаны с такими видами деятельности, как скоординированная охота или даже раннее владение огнем, хотя эти связи еще изучаются.

Одной из самых больших проблем является определение, какие виды людей были ответственными за создание и использование ашельских орудий. Доказательства свидетельствуют, что эти орудия использовали несколько представителей рода Homo, в частности Homo erectus, Homo ergaster, Homo antecessor, Homo longi, неандертальцы и даже ранние современные люди. Такое широкое распространение затрудняет отнесение происхождения ашельской культуры к одному виду.

Большинство доказательств указывает на то, что ашельская культура зародилась в Восточной Африке Фото: Wikipedia

Большинство доказательств указывает на то, что ашельская культура зародилась в Восточной Африке. Однако ее распространение по регионам происходило неравномерно. Орудия появились на Ближнем Востоке и в Индии около 1,7 миллиона лет назад, но до Европы они дошли значительно позже.

Исследователи также выдвинули гипотезу, что вторая волна ашельской культуры могла достичь таких регионов, как Великобритания, около 500 000 лет назад. Во время этой более поздней фазы орудия стали более совершенными и симметричными, что свидетельствует о постоянном развитии с течением времени.

Важно

Ашельская культура — это не только инструменты, она отражает изменения в том, как ранние люди мыслили, планировали и взаимодействовали со своим окружением. Понимание этого помогает объяснить путь, который привел к современному поведению и технологиям человека.

При написании этого материала использованы источники: IFLScience, Wikipedia.