Винахід, що змінив людство: де і як зародилася ашельська культура (фото)

Майже два мільйони років тому в Африці ранні люди зробили значний крок уперед, створивши новий вид кам’яного знаряддя, яке було набагато досконалішим за попереднє. Ця інновація згодом поширилася на Європу та Азію, де залишалася домінуючою упродовж тривалого періоду в історії людства.

Ця технологічна традиція відома як ашельська культура. Вперше її було ідентифіковано на місці розкопок Сен-Ашель у Франції, де археолог Габріель де Мортілле описав її у 1872 році, пише Фокус.

Довгий час ашельську культуру визначали переважно наявність великих ріжучих знарядь, які називали ручними сокирами. Ці знаряддя були ретельно оброблені з обох боків, утворюючи збалансоване й гостре лезо.

У порівнянні з попередніми наборами інструментів, такими як олдванські, які складалися переважно з простих кам'яних ядер, з яких відколювали уламки, ашельські інструменти демонстрували очевидне вдосконалення у плануванні та майстерності. Здатність виготовляти великі уламки та надавати їм однакових форм свідчила про те, що ранні люди розвинули більш досконалі здібності до мислення та вирішення проблем.

Ашельські інструменти демонстрували очевидне вдосконалення у плануванні та майстерності Фото: Wikimedia Commons

На нещодавній зустрічі, що відбулася в Музеї людини в Парижі, група з 20 дослідників розглянула, що насправді означає термін "ашельська культура". Їхня дискусія, пізніше узагальнена в дослідженні, вказала на те, що визначення цієї традиції досі залишається нечітким. Хоча ручні сокири залишаються її найпомітнішою рисою, дослідники наголосили, що ашельську не слід зводити лише до наявності чи відсутності цих інструментів.

Натомість вчені пояснили, що ашельська культура представляє ширший набір поведінкових проявів. До них належать здатність заздалегідь планувати виготовлення знарядь, організовувати етапи роботи у структурований спосіб та створювати стандартизовані форми.

Дослідники зазначили: "Наше визначення ашельської культури не слід зводити до простої наявності/відсутності ручних сокир у кам’яних знахідках". Вчені додали, що його краще розуміти як широку систему технологічної поведінки, яка відображає значний зсув у мисленні порівняно з попередніми періодами.

Вперше ашельську культуру було ідентифіковано на місці розкопок Сен-Ашель у Франції, де археолог Габріель де Мортілле описав її у 1872 році Фото: Wikipedia

У дослідженні також зазначається, що ручні сокири та подібні знаряддя, такі як тесаки, є лише найпомітнішими результатами глибших когнітивних навичок. Ці навички, можливо, також були пов’язані з такими видами діяльності, як скоординоване полювання або навіть раннє володіння вогнем, хоча ці зв’язки ще вивчаються.

Однією з найбільших проблем є визначення, які види людей були відповідальними за створення та використання ашельських знарядь. Докази свідчать, що ці знаряддя використовували кілька представників роду Homo, зокрема Homo erectus, Homo ergaster, Homo antecessor, Homo longi, неандертальці та навіть ранні сучасні люди. Таке широке поширення ускладнює віднесення походження ашельської культури до одного виду.

Більшість доказів вказує на те, що ашельська культура зародилася у Східній Африці Фото: Wikipedia

Більшість доказів вказує на те, що ашельська культура зародилася у Східній Африці. Однак її поширення по регіонах відбувалося нерівномірно. Знаряддя з’явилися на Близькому Сході та в Індії близько 1,7 мільйона років тому, але до Європи вони дійшли значно пізніше.

Дослідники також висунули гіпотезу, що друга хвиля ашельської культури могла досягти таких регіонів, як Велика Британія, близько 500 000 років тому. Під час цієї пізнішої фази знаряддя стали більш досконалими та симетричними, що свідчить про постійний розвиток з плином часу.

Ашельська культура — це не лише інструменти, вона відображає зміни в тому, як ранні люди мислили, планували та взаємодіяли зі своїм оточенням. Розуміння цього допомагає пояснити шлях, що привів до сучасної поведінки та технологій людини.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: IFLScience, Wikipedia.