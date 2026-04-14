Впервые в истории человечества: 700-тысячилетний "монстр" поднялся на 9 см

Наблюдения показывают, что вулкан на юго-востоке Ирана поднялся примерно на 9 сантиметров за 10 месяцев. Это может показаться несущественным, но ученые предупреждают — изменения имеют большое значение.

Удаленный вулкан Тафтан, расположенный на юго-востоке Ирана, никогда не извергался в истории человечества, но новые данные указывают на то, что система активизируется и нуждается в особом наблюдении, пишет Фокус.

В новом исследовании ученые отслеживали движение земной поверхности с помощью InSAR, радиолокационного метода, измеряющего движение земной поверхности из космоса. Команда использовала спутники Sentinel-1, которые работают днем и ночью и могут видеть сквозь облака.

Данные указывают на то, что подъем вулкана Тафтан длился чуть более девяти месяцев и был сосредоточен вблизи вершины. Более того, ученые считают, что подъем вовсе не прекратился, а давление, вероятно, еще не снизился

По словам ведущего автора исследования Пабло Гонсалеса из Института природных продуктов и агробиологии Испанского национального исследовательского совета (IPNA), вулкан Тафтан расположен в отдаленном месте, и на его территории отсутствуют наземные приборы, такие как постоянно работающие GPS-приемники. Поэтому космический радар является лучшим способом наблюдения за горой, которую посещает мало людей, но которая по-прежнему окружена множеством городов.

В ходе исследования команда смоделировала источник, расположенный всего в 490-630 метрах от поверхности. Такая небольшая глубина указывает на местоположение газов, которые движутся и накапливаются внутри гидротермальной системы — где горячая вода и газ циркулируют под вулканом.

Команда проверила распространенные причины и исключила сильные дожди, а также близлежащие землетрясения в качестве триггеров. Сигнал нарастал и замедлялся без внешнего воздействия, что соответствует внутренним процессам, происходящим внутри вулканического сооружения.

Известно, что глубже внутри вулкана Тафтан находится магматический резервуар — большое подземное тело расплавленной породы. Он, по словам ученых, расположен на глубине более 3,2 километра, а потому нынешнее давление, вероятно, исходит от газов, расположенных под ним, а вовсе не от свежей магмы, достигающей поверхности.

По сути, ситуация выглядит как медленное сжатие. Сначала земля поднялась, затем стабилизировалась, по мере того как открывались новые трещины и часть газа находила пути выхода. Отметим, что вулкан Тафтан — стратовулкан высотой 3940 метров, состоящий из слоев лавы и пепла. Он извергает газ через вершинные вулканические жерла — это указывает на то, что система все еще движется.

Ученые не знают наверняка, почему это происходит, но одна из вероятных причин заключается в том, что накопление газа в плотных породах и трещинах. По мере роста давления газа порода немного поднимается, и вершинная область реагирует первой. Другая возможность заключается в небольшом импульсе расплава, высвободившем летучие вещества в более мелкие каналы на большой глубине. Эти газы просачиваются вверх и создают давление в порах.

Команда отмечает, что ничто из этого не требует извержения, но процесс в целом требует особого наблюдения, так как давлению необходим путь выхода. Ученые проверят, осталась ли система газовых потоков герметичной или открылась. Ответ на этот вопрос определит, насколько сильным может быть следующий газовый выброс.

При написании использовались материалы Geophysical Research Letters, IPNA, Earth.