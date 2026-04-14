Уперше в історії людства: 700-тисячолітній "монстр" піднявся на 9 см

Спостереження показують, що вулкан на південному сході Ірану піднявся приблизно на 9 сантиметрів за 10 місяців. Це може здатися несуттєвим, але вчені попереджають — зміни мають велике значення.

Віддалений вулкан Тафтан, розташований на південному сході Ірану, ніколи не вивергався в історії людства, але нові дані вказують на те, що система активізується і потребує особливого спостереження, пише Фокус.

У новому дослідженні вчені відстежували рух земної поверхні за допомогою InSAR, радіолокаційного методу, що вимірює рух земної поверхні з космосу. Команда використовувала супутники Sentinel-1, які працюють вдень і вночі та можуть бачити крізь хмари.

Дані вказують на те, що підйом вулкана Тафтан тривав трохи більше дев'яти місяців і був зосереджений поблизу вершини. Ба більше, вчені вважають, що підйом зовсім не припинився, а тиск, ймовірно, ще не знизився

За словами провідного автора дослідження Пабло Гонсалеса з Інституту природних продуктів і агробіології Іспанської національної дослідницької ради (IPNA), вулкан Тафтан розташований у віддаленому місці, і на його території немає наземних приладів, як-от GPS-приймачів, що постійно працюють. Тому космічний радар є найкращим способом спостереження за горою, яку відвідує мало людей, але яка, як і раніше, оточена безліччю міст.

Під час дослідження команда змоделювала джерело, розташоване всього за 490-630 метрів від поверхні. Така невелика глибина вказує на місце розташування газів, які рухаються і накопичуються всередині гідротермальної системи — де гаряча вода і газ циркулюють під вулканом.

Команда перевірила поширені причини і виключила сильні дощі, а також прилеглі землетруси як тригери. Сигнал наростав і сповільнювався без зовнішнього впливу, що відповідає внутрішнім процесам, які відбуваються всередині вулканічної споруди.

Відомо, що глибше всередині вулкана Тафтан розташований магматичний резервуар — велике підземне тіло розплавленої породи. Він, за словами вчених, розташований на глибині понад 3,2 кілометра, а тому нинішній тиск, ймовірно, походить від газів, розташованих під ним, а зовсім не від свіжої магми, що досягає поверхні.

По суті, ситуація виглядає як повільне стиснення. Спочатку земля піднялася, потім стабілізувалася, у міру того як відкривалися нові тріщини і частина газу знаходила шляхи виходу. Зазначимо, що вулкан Тафтан — стратовулкан заввишки 3940 метрів, що складається з шарів лави і попелу. Він вивергає газ через вершинні вулканічні жерла — це вказує на те, що система все ще рухається.

Вчені не знають напевно, чому це відбувається, але одна з імовірних причин полягає в тому, що накопичення газу в щільних породах і тріщинах. У міру зростання тиску газу порода трохи піднімається, і вершинна область реагує першою. Інша можливість полягає в невеликому імпульсі розплаву, що вивільнив леткі речовини в більш дрібні канали на великій глибині. Ці гази просочуються вгору і створюють тиск у порах.

Команда зазначає, що ніщо з цього не вимагає виверження, але процес загалом потребує особливого спостереження, оскільки тиску необхідний шлях виходу. Вчені перевірять, чи залишилася система газових потоків герметичною або відкрилася. Відповідь на це питання визначить, наскільки сильним може бути наступний газовий викид.

Під час написання використано матеріали Geophysical Research Letters, IPNA, Earth.