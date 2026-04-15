У людей и крупнейших животных в мире есть нечто общее: загадка крылась в щелчках кашалотов

Результаты нового исследования обнаружили в щелчках кашалотов закономерности, которые невероятно схожи с человеческой речью.

Отрывистые щелчки кашалотов могут звучать как бессмысленный фоновый шум для человеческого уха, однако теперь новый анализ ученых из проекта Project CETI предполагает, что они могут быть частью коммуникационной системы, уровень сложности которой приближается к нашему, пишет Фокус.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Project CETI — американская некоммерческая организация, занимающейся изучением кашалотов. Ученые обнаружили, что щелчки, известные как "коды", чем указывалось в исследовании 2024 года. Отметим, что в предыдущем исследовании было обнаружено, что эти звуки акустически похожи на человеческие гласные.

Відео дня

Теперь, в новом исследовании ученые изучили пять свойств кодов и обнаружили, что эти звуки используются в закономерностях, которые следуют структурированным правилам, аналогичным тем, которые наблюдаются в человеческой речи. По словам ведущего автора исследования, лингвиста Гашпера Бегуша из Project CETI и Калифорнийского университета в Беркли, оказалось, что все пять свойств имеют тесные параллели в фонетике и фонологии человеческих языков, что предполагает независимую эволюцию. Таким образом, кодовые вокализации кашалотов чрезвычайно сложны и представляют собой одну из наиболее близких параллелей человеческой фонологии среди всех проанализированных систем коммуникации животных.

Кашалоты (Physeter macrocephalus) — крупные морские млекопитающие, живущие в тесно связанных, матрилинейных кланах, с прочными связями и кооперативными отношениями, которые дают им конкурентное преимущество в суровых морях. Известно, что столь сложные социальные структуры обычно требуют одновременно сложных коммуникативных навыков.

Ученые давно предполагают, что коммуникация китообразных гораздо сложнее, чем можно заметить, особенно у кашалотов. Их собрания часто сопровождаются звуковым ландшафтом щелчков, которые могут распространяться по океану на многие километры.

Еще в 2024 году исследователи проанализировали 8719 кодовых вокализаций как минимум 60 отдельных китов, записанных в период с 2005 по 2018 год, и обнаружили, что они более выразительны и структурированы, чем считалось ранее, с особенностями, которые можно комбинировать способами, сравнимыми с элементами человеческой речи. Тогда ученые предполагали, что коммуникация китов строится из гибких, комбинируемых частей, но не исследовали внутреннюю структуру этих частей.

В новом анализе ученые проанализировали 3948 кодовых вокализаций 15 особей, записанных в период с 2014 по 2018 год в рамках проекта "Кашалоты Доминики" в Восточной Карибском море, чтобы выявить, по крайней мере, некоторые из этих внутренних структур.

Команда обнаружила, что кодовые вокализации кашалотов на самом деле делятся на отдельные категории, которые ведут себя подобно гласным звукам в человеческой речи, с постоянными различиями в длине, паттернах и взаимодействии с соседними звуками. В результате ученым удалось выделить два разных типа кодовых звуков с различными формантными структурами:

кодовые звуки с одной формантой — а-кодовые;

с двумя формантами — "и-кодовые".

Эти а- и и-кодовые звуки не только акустически напоминают человеческие гласные, но и ведут себя аналогично им в нескольких аспектах. Например, а-кодовые звуки длиннее и-кодовых, а и-кодовые звуки также имеют более короткие и более длинные формы. Команда также обнаружила, что некоторые киты также могут использовать свой собственный ритм использования кодовых звуков. Более того, соседние звуки могут влиять друг на друга, подобно составным звукам в человеческой речи, таким как сочетание "а" и "у", образующих звук "оу".

Отметим, что авторы призывают не называть щелчки кашалотов языком, а скорее "коммуникационной системой".

