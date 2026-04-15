У людей і найбільших тварин у світі є щось спільне: загадка крилася у клацаннях кашалотів

Результати нового дослідження виявили у клацаннях кашалотів закономірності, які неймовірно схожі з людською мовою.

Уривчасті клацання кашалотів можуть звучати як безглуздий фоновий шум для людського вуха, проте тепер новий аналіз вчених з проекту Project CETI припускає, що вони можуть бути частиною комунікаційної системи, рівень складності якої наближається до нашого, пише Фокус.

Project CETI — американська некомерційна організація, що займається вивченням кашалотів. Учені виявили, що клацання, відомі як "коди", є більшими, ніж зазначалося в дослідженні 2024 року. Зазначимо, що в попередньому дослідженні було виявлено, що ці звуки акустично схожі на людські голосні.

Тепер, у новому дослідженні вчені вивчили п'ять властивостей кодів і виявили, що ці звуки використовуються в закономірностях, які слідують структурованим правилам, аналогічним тим, що спостерігаються в людській мові. За словами провідного автора дослідження, лінгвіста Гашпера Бегуша з Project CETI і Каліфорнійського університету в Берклі, виявилося, що всі п'ять властивостей мають тісні паралелі у фонетиці та фонології людських мов, що передбачає незалежну еволюцію. Таким чином, кодові вокалізації кашалотів надзвичайно складні і являють собою одну з найближчих паралелей людської фонології серед усіх проаналізованих систем комунікації тварин.

Кашалоти (Physeter macrocephalus) — великі морські ссавці, що живуть у тісно пов'язаних, матрилінійних кланах, з міцними зв'язками і кооперативними відносинами, які дають їм конкурентну перевагу в суворих морях. Відомо, що настільки складні соціальні структури зазвичай вимагають одночасно складних комунікативних навичок.

Учені давно припускають, що комунікація китоподібних набагато складніша, ніж можна помітити, особливо в кашалотів. Їхні зібрання часто супроводжуються звуковим ландшафтом клацань, які можуть поширюватися океаном на багато кілометрів.

Ще 2024 року дослідники проаналізували 8719 кодових вокалізацій щонайменше 60 окремих китів, записаних у період із 2005 до 2018 року, і виявили, що вони більш виразні та структуровані, ніж вважали раніше, з особливостями, які можна комбінувати в способи, порівнянні з елементами людської мови. Тоді вчені припускали, що комунікація китів будується з гнучких, комбінованих частин, але не досліджували внутрішню структуру цих частин.

У новому аналізі вчені проаналізували 3948 кодових вокалізацій 15 особин, записаних у період з 2014 до 2018 року в рамках проєкту "Кашалоти Домініки" у Східному Карибському морі, щоб виявити принаймні деякі з цих внутрішніх структур.

Команда виявила, що кодові вокалізації кашалотів насправді поділяються на окремі категорії, які поводяться подібно до голосних звуків у людському мовленні, з постійними відмінностями в довжині, патернах і взаємодії з сусідніми звуками. У результаті вченим вдалося виокремити два різні типи кодових звуків із різними формантними структурами:

кодові звуки з однією формантою — а-кодові;

із двома формантами — "і-кодові".

Ці а- та і-кодові звуки не тільки акустично нагадують людські голосні, а й поводяться аналогічно до них у кількох аспектах. Наприклад, а-кодові звуки довші за і-кодові, а і-кодові звуки також мають коротші та довші форми. Команда також виявила, що деякі кити також можуть використовувати свій власний ритм використання кодових звуків. Ба більше, сусідні звуки можуть впливати один на одного, подібно до складових звуків у людському мовленні, таких як поєднання "а" і "у", що утворюють звук "оу".

Зазначимо, що автори закликають не називати клацання кашалотів мовою, а радше "комунікаційною системою".

Під час написання використовували матеріали Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, Science Alert, Project CETI.