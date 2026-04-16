Первое в истории вымирание китообразных по вине человека: последний из них умер в одиночестве

В 2002 году последний подтвержденный представитель рода байцзи умер, став первым в истории примером вымирания китообразных по вине людей. Через четыре года вид официально был призван функционально вымершим.

В 2002 году Цици, последний известный дельфин своего вида, умер, поведя последние годы в одиночестве в бассейне Института гидробиологии в Ухане. Последующие попытки найти других особей этого вида в дикой природе, увы, не увенчались успехом. Впрочем, ученые уверяют, что гибель этого вида преподала следующему поколению защитников природы ценные уроки для решения новых задач, которые еще предстоят, пишет Фокус.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Исследователи отмечают, что Цици был байцзи (Lipotes vexillifer) — речной дельфин, обитавший в системе реки Янцзы в Китае. Впрочем, не стоит путать его с другими обитателями реки Янцзы, такими как китайский белый дельфин или бесперая морская свинья. По сути, это единственный известный представитель рода Lipotes.

Відео дня

Этот неуловимый кит был похож на уменьшенного дельфина с необычно длинным носом и необычно мелким спинным плавником. Животное известно как "Богиня Янцзы" и его глаза были крошечными и в основном рудиментарными, поскольку после тысячелетий жизни в мутных, грязных водах он почти полностью полагался на эхолокацию.

Считается, что в прошлом тысячи байцзи плавали по самой длинной реке Китая, но этот вид оказался под огромным давлением, когда во второй половине 20 века страна подверглась агрессивной быстрой модернизации. Увы, по мере того, как промышленные и бытовые отходы попадали в реку, загрязнение создавало все большую нагрузку на животных. Судоходство также увеличилось, что создавало дополнительную опасность. Вдобавок ко всему, повсеместная нехватка продовольствия вынуждала многих людей охотиться на дельфинов ради их мяса и жира.

Данные скудны, но некоторые оценки указывают на то, что в 1950-х годах в Янцзы обитали тысячи этих рыб. К началу 1980-х годов их численность сократилась примерно до 400 особей, а к концу 1990-х в дикой природе осталось лишь несколько экземпляров. Китайские власти попытались решить проблему, установив защитные меры в некоторых частях Янцзы, но речная система столкнулась с гораздо более масштабными проблемами.

По словам эксперта по охране природы из Лондонского зоологического общества, профессора Сэма Терви, участки основной реки были объявлены заповедниками для китообразных. Однако создать охраняемые территории, которые бы устранили все эти угрозы, оказалось невозможно. Если в реку попадает загрязнение, оно может распространиться вниз по течению, в том числе и через охраняемые территории.

Эксперты также обсуждали возможность запуска программ разведения, но из-за малого количества особей, оставшихся в дикой природе, у исследователей просто не хватало животных для реализации этой программы. Единственным проблеском надежды было небольшое количество байцзи, пойманных в начале 80-х годов и помещенных в неволю в нескольких разных лабораториях.

Одной из этих особей была и Цици, обитающая в Институте гидробиологии. Увы, большинство пойманных байцзи погибли в течение десятилетия, но эта единственная особь сумела прожить более 22 лет, скончавшись лишь 14 июля 2002 года. После этого ученые все еще пытались найти представителей вида в дикой природе, но в 2006 году исследователи не обнаружили ни одной живой особи и объявили этот вид фактически вымершим.

Отметим, что с тех пор были зафиксированы отдельные случаи наблюдения айцзи в Янцзы, например, в 2007 и 2014 годах, но они не были официально подтверждены. Весьма вероятно, что это были случаи ошибочной идентификации.

При написании использовались материалы Natural History Museum, IFLScience.