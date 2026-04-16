Перше в історії вимирання китоподібних з вини людини: останній із них помер на самоті

У 2002 році останній підтверджений представник роду байцзі помер, ставши першим в історії прикладом вимирання китоподібних з вини людей. Через чотири роки вид офіційно був покликаний функціонально вимерлим.

У 2002 році Ціці, останній відомий дельфін свого виду, помер, провівши останні роки на самоті в басейні Інституту гідробіології в Ухані. Подальші спроби знайти інших особин цього виду в дикій природі, на жаль, не увінчалися успіхом. Утім, учені запевняють, що загибель цього виду дала наступному поколінню захисників природи цінні уроки для вирішення нових завдань, які ще попереду, пише Фокус.

Дослідники зазначають, що Ціці був байцзі (Lipotes vexillifer) — річковий дельфін, що мешкав у системі річки Янцзи в Китаї. Утім, не варто плутати його з іншими мешканцями річки Янцзи, такими як китайський білий дельфін або безспіра морська свиня. По суті, це єдиний відомий представник роду Lipotes.

Цей невловимий кит був схожий на зменшеного дельфіна з незвично довгим носом і незвично дрібним спинним плавцем. Тварина відома як "Богиня Янцзи", і її очі були крихітними та здебільшого рудиментарними, оскільки після тисячоліть життя в каламутних, брудних водах він майже повністю покладався на ехолокацію.

Вважається, що в минулому тисячі байцзі плавали найдовшою річкою Китаю, але цей вид опинився під величезним тиском, коли в другій половині 20 століття країна зазнала агресивної швидкої модернізації. На жаль, у міру того, як промислові та побутові відходи потрапляли в річку, забруднення створювало все більше навантаження на тварин. Судноплавство також збільшилося, що створювало додаткову небезпеку. На додачу до всього, повсюдна нестача продовольства змушувала багатьох людей полювати на дельфінів заради їхнього м'яса і жиру.

Дані мізерні, але деякі оцінки вказують на те, що в 1950-х роках у Янцзи мешкали тисячі цих риб. До початку 1980-х років їхня чисельність скоротилася приблизно до 400 особин, а до кінця 1990-х у дикій природі залишилося лише кілька екземплярів. Китайська влада спробувала вирішити проблему, встановивши захисні заходи в деяких частинах Янцзи, але річкова система зіткнулася з набагато масштабнішими проблемами.

За словами експерта з охорони природи з Лондонського зоологічного товариства, професора Сема Терві, ділянки основної річки були оголошені заповідниками для китоподібних. Однак створити охоронювані території, які б усунули всі ці загрози, виявилося неможливо. Якщо в річку потрапляє забруднення, воно може поширитися вниз за течією, зокрема й через території, що охороняються.

Експерти також обговорювали можливість запуску програм розведення, але через малу кількість особин, що залишилися в дикій природі, у дослідників просто не вистачало тварин для реалізації цієї програми. Єдиним проблиском надії була невелика кількість байцзі, спійманих на початку 80-х років і поміщених у неволю в декількох різних лабораторіях.

Однією з цих особин була і Циці, що мешкає в Інституті гідробіології. На жаль, більшість спійманих байцзі загинули протягом десятиліття, але ця єдина особина зуміла прожити понад 22 роки, померши лише 14 липня 2002 року. Після цього вчені все ще намагалися знайти представників виду в дикій природі, але 2006 року дослідники не виявили жодної живої особини й оголосили цей вид фактично вимерлим.

Зазначимо, що відтоді були зафіксовані окремі випадки спостереження айцзи в Янцзи, наприклад, у 2007 і 2014 роках, але вони не були офіційно підтверджені. Досить імовірно, що це були випадки помилкової ідентифікації.

Під час написання використовували матеріали Natural History Museum, IFLScience.