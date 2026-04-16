Это знание постоянно ускользает от людей: из чего на самом деле делают паприку

Паприка и ее более ароматный родственник, копченая паприка, широко используется в разных кухнях, от испанской паэльи до венгерского гуляша. Казалось бы, с такой популярностью большинство людей на планете должны были бы иметь хотя бы приблизительное представление о том, из чего она сделана. Однако множество опросов показывают, что люди на самом деле часто ошибаются в этом вопросе, пишет Фокус.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Теперь исследователи решили прояснить этот вопрос. Эксперты заявляют, что паприка — вовсе не отдельное растение, а обычные перцы Capsicum, которые высушили и измельчили в порошок. Для изготовления паприки обычно используются перцы вида Capsicum annuum, которые длиннее и тоньше, чем типичные красные болгарские перцы, продающиеся в супермаркетах. И все же, не вся паприка одинакова. Измельчая разные сорта C. annuum и используя разные методы сушки плодов, можно создать множество тонко различающихся вкусов.

Відео дня

Известно, что вид впервые был завезен в Европу первыми испанскими и португальскими исследователями Америки. Со временем европейцы вывели все более мягкие разновидности растения, получив гораздо более сладкий вкус. Позже молотый перец, или паприка, распространился с Пиренейского полуострова и стал основным продуктом евразийской торговли пряностями. В конечном итоге специя попала в Центральную Европу через Османскую империю.

По словам экспертов, посыпать еду паприкой любят в разных странах, но, пожалуй, она наиболее известна благодаря венгерской кухне в Центральной Европе, где она стала национальной пряностью и используется в национальном блюде — гуляше.

К слову, само слово "паприка" происходит от венгерского слова, которое, в свою очередь, произошло от латинского слова piper, означающего перец.

При написании использовались материалы IFLScience.