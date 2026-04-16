Це знання постійно вислизає від людей: із чого насправді роблять паприку

Паприка та її більш ароматний родич, копчена паприка, широко використовується в різних кухнях, від іспанської паельї до угорського гуляшу. Здавалося б, з такою популярністю більшість людей на планеті мали б мати хоча б приблизне уявлення про те, з чого її зроблено. Однак безліч опитувань показують, що люди насправді часто помиляються в цьому питанні, пише Фокус.

Тепер дослідники вирішили прояснити це питання. Експерти заявляють, що паприка — зовсім не окрема рослина, а звичайні перці Capsicum, які висушили і подрібнили на порошок. Для виготовлення паприки зазвичай використовують перці виду Capsicum annuum, які довші й тонші, ніж типові червоні болгарські перці, що продаються в супермаркетах. І все ж, не вся паприка однакова. Подрібнюючи різні сорти C. annuum і використовуючи різні методи сушіння плодів, можна створити безліч смаків, що тонко розрізняються.

Відомо, що вид вперше був завезений до Європи першими іспанськими та португальськими дослідниками Америки. Згодом європейці вивели все більш м'які різновиди рослини, отримавши набагато солодший смак. Пізніше мелений перець, або паприка, поширився з Піренейського півострова і став основним продуктом євразійської торгівлі прянощами. Зрештою спеція потрапила до Центральної Європи через Османську імперію.

За словами експертів, посипати їжу паприкою люблять у різних країнах, але, мабуть, вона найвідоміша завдяки угорській кухні в Центральній Європі, де вона стала національними прянощами і використовується в національній страві — гуляші.

До слова, саме слово "паприка" походить від угорського слова, яке, своєю чергою, походить від латинського слова piper, що означає перець.

Під час написання використовували матеріали IFLScience.