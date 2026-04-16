Времени лишь до рассвета: что заставляет миллионы красных крабов мчатся через весь остров к океану

Ежегодно на острове Рождества в Австралии ученые наблюдают одну и ту же картину — миллионы крабов стремятся преодолеть остров, чтобы до рассвета оказаться в океане. От этого буквально зависит их выживание.

С октября по январь красные крабы (Gecarcoidea natalis) на острове Рождества в Австралии, перебираясь со своих лесных домов, направляются к океану. В результате, ученые и местные жители наблюдают картину, как миллионы крабов мчатся по острову, где пришлось построить специальные крабовые магистрали и мосты, чтобы защитить животных от автомобилей, пишет Фокус.

Столь массовое перемещение животных обусловлено тем, что крабы должны достичь своей цели до рассвета во время отлива в последнюю четверть луны, однако они могут начать миграцию лишь после дождя. По сути, период между этими двумя событиями определяет, будет ли их миграция спринтом или марафоном.

По словам ученых, миграцию возглавляют самцы — именно они первыми прибывают в море, где к ним позже присоединяются самки, которых в разы больше. Самцы роют норы, часто сражаясь за территорию, и на то есть веские причины. Самки осматривают участки в поисках подходящего места для спаривания, поэтому самцам нужно произвести впечатление, чтобы передать свою ДНК следующему поколению.

После спаривания самки проводят в норе от нескольких дней до нескольких недель, чтобы отложить икру. По словам ученых, каждая самка вынашивает около 100 000 икринок в выводной сумке, и нужно отложить их в море. Она сухопутный краб, не умеющий плавать, поэтому волны для нее — проблема.

Наблюдения показывают, что в ночь нереста на одном квадратном метре может находиться до сотни крабов, так как самки собираются на берегу, готовясь отложить икру. Чтобы дать начало следующему поколению, им придется преодолеть водную преграду, и идеальное время для этого — прилив перед рассветом. К слову, во время прилива самки немного трясутся, поднимая клешни вверх.

Яйца самок вылупляются при контакте с водой и уносятся приливом, чтобы развиваться в более глубоких водах. Они проходят несколько личиночных стадий, постепенно приближаясь к берегу, пока не соберутся в мегалопы, похожие на креветок, и, наконец, не превратятся в мини-крабов.

Несмотря на то, что в воду попадают миллионы яиц, в некоторые годы ни одно из них может не вылупиться. Дело в том, что огромное количество беззащитных личинок легко могут стать удобной добычей для скатов-мант и китовых акул. В другие годы происходит всплеск численности, когда миллионы крабов выползают из воды, поддерживая популяцию на должном уровне. Эти редкие всплески численности достаточны для поддержания огромной популяции красных крабов на должном уровне и готовности совершить это путешествие снова в следующем году.

При написании использовались материалы CURIOUS, All Access.