Часу лише до світанку: що змушує мільйони червоних крабів мчати через весь острів до океану

Щороку на острові Різдва в Австралії вчені спостерігають одну й ту саму картину — мільйони крабів прагнуть подолати острів, щоб до світанку опинитися в океані. Від цього буквально залежить їхнє виживання.

З жовтня до січня червоні краби (Gecarcoidea natalis) на острові Різдва в Австралії, перебираючись зі своїх лісових домівок, прямують до океану. У результаті, вчені та місцеві жителі спостерігають картину, як мільйони крабів мчать островом, де довелося побудувати спеціальні крабові магістралі та мости, щоб захистити тварин від автомобілів, пише Фокус.

Настільки масове переміщення тварин зумовлене тим, що краби повинні досягти своєї мети до світанку під час відпливу в останню чверть місяця, проте вони можуть почати міграцію лише після дощу. По суті, період між цими двома подіями визначає, чи буде їхня міграція спринтом або марафоном.

За словами вчених, міграцію очолюють самці — саме вони першими прибувають у море, де до них згодом приєднуються самки, яких у рази більше. Самці риють нори, часто борючись за територію, і на те є вагомі причини. Самки оглядають ділянки в пошуках відповідного місця для спарювання, тому самцям потрібно справити враження, щоб передати свою ДНК наступному поколінню.

Після спарювання самки проводять у норі від кількох днів до кількох тижнів, щоб відкласти ікру. За словами вчених, кожна самка виношує близько 100 000 ікринок у вивідній сумці, і потрібно відкласти їх у море. Вона сухопутний краб, який не вміє плавати, тому хвилі для неї — проблема.

Спостереження показують, що в ніч нересту на одному квадратному метрі може перебувати до сотні крабів, оскільки самки збираються на березі, готуючись відкласти ікру. Щоб дати початок наступному поколінню, їм доведеться подолати водну перешкоду, і ідеальний час для цього — приплив перед світанком. До слова, під час припливу самки трохи трясуться, піднімаючи клешні вгору.

Яйця самок вилуплюються під час контакту з водою і несуться припливом, щоб розвиватися в глибших водах. Вони проходять кілька личинкових стадій, поступово наближаючись до берега, поки не зберуться в мегалопи, схожі на креветок, і, нарешті, не перетворяться на міні-крабів.

Незважаючи на те, що у воду потрапляють мільйони яєць, у деякі роки жодне з них може не вилупитися. Річ у тім, що величезна кількість беззахисних личинок легко можуть стати зручною здобиччю для скатів-мант і китових акул. В інші роки відбувається сплеск чисельності, коли мільйони крабів виповзають з води, підтримуючи популяцію на належному рівні. Ці рідкісні сплески чисельності достатні для підтримання величезної популяції червоних крабів на належному рівні і готовності здійснити цю подорож знову наступного року.

Під час написання використано матеріали CURIOUS, All Access.