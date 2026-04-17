От гиппопотамов до людей: пещера под замком Пембрук может изменить историю Британии (фото)

Скрытая пещера под замком Пембрук снова привлекла внимание археологов, поскольку новые исследования свидетельствуют о том, что она может изменить представление о далеком прошлом Британии. Эта пещера, известная как "Воган-Каверн", расположена непосредственно под историческим сооружением и была известна уже много лет, но лишь недавно стала предметом тщательного научного исследования.

Ранее считалось, что пещера является нарушенным пространством, однако недавние исследования обнаружили глубокие и нетронутые археологические слои, пишет Фокус.

Исследовательская группа из Абердинского университета при поддержке Фонда "Каллева" начала долгосрочный проект раскопок, направленный на изучение этих сохранившихся отложений. Их внимание сосредоточено на слоях, фиксирующих как изменения окружающей среды, так и деятельность человека на протяжении тысячелетий.

Исследования обнаружили широкий спектр останков животных, в частности мамонтов, шерстистых носорогов, северных оленей и лошадей. Кроме этих находок, археологи обнаружили каменные орудия и материалы, связанные с ранними Homo sapiens.

Исследования обнаружили широкий спектр останков животных, в частности мамонтов, шерстистых носорогов, северных оленей и лошадей Фото: University of Aberdeen

Некоторые свидетельства также указывают на более раннее заселение неандертальцами. Руководитель проекта Роб Диннис отметил, что пещера содержит последовательность отложений, которые могут образовать непрерывную запись деятельности, охватывающую десятки тысяч лет.

Среди самых неожиданных находок были останки гиппопотама, что указывает на время, когда климат в этом регионе был намного теплее. Эти останки совпадают с известными теплыми периодами в доисторической Британии, когда животные, которые обычно ассоциируются с теплыми регионами, жили гораздо севернее, чем сегодня.

Среди самых неожиданных находок были останки гиппопотама, что указывает на время, когда климат в этом регионе был намного теплее Фото: University of Aberdeen

Следующий этап исследований объединит раскопки с лабораторным анализом. Ожидается, что такие методы, как анализ древней ДНК и современные методы датировки, позволят точнее идентифицировать виды и составить более четкую хронологию событий. По словам Кейт Бриттон, отличное состояние отложений и органических материалов позволяет изучать прошлые среды вместе с признаками присутствия людей.

Хотя замок, возвышающийся над пещерой, тесно связан со средневековым периодом и такими фигурами, как Генрих VII, сама пещера раскрывает гораздо более древнюю историю. Собранные на сегодня доказательства свидетельствуют, что как животные, так и люди неоднократно возвращались к этому месту в меняющихся экологических условиях.

Находкам 1700 лет: археологи нашли редкие бронзовые артефакты на севере Германии (фото)

Раскопки планируется возобновить в конце мая, и исследователи намерены детально задокументировать остальные слои. Ожидается, что эта работа позволит уточнить хронологию событий, сохраненную внутри пещеры, и предоставит более четкое представление о том, как жизнь в Британии менялась на протяжении тысячелетий.

Ранее Фокус писал о найденной в Германии троянской монете. Этот артефакт, которому более 2200 лет, обнаружил 13-летний школьник.

Также мы рассказывали о том, где возникла ашельская культура. Впервые она была идентифицирована на месте раскопок Сен-Ашель во Франции.

При написании этого материала использованы источники: Heritage Daily, University of Aberdeen.