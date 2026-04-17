Від гіпопотамів до людей: печера під замком Пемброк може змінити історію Британії (фото)

Прихована печера під замком Пемброк знову привернула увагу археологів, оскільки нові дослідження свідчать про те, що вона може змінити уявлення про далеке минуле Британії. Ця печера, відома як "Воган-Каверн", розташована безпосередньо під історичною спорудою і була відома вже багато років, але лише нещодавно стала предметом ретельного наукового дослідження.

Раніше вважалося, що печера є порушеним простором, проте нещодавні дослідження виявили глибокі та незаймані археологічні шари, пише Фокус.

Дослідницька група з Абердинського університету за підтримки Фонду "Каллева" розпочала довгостроковий проєкт розкопок, спрямований на вивчення цих збережених відкладень. Їхня увага зосереджена на шарах, що фіксують як зміни навколишнього середовища, так і діяльність людини упродовж тисячоліть.

Дослідження виявили широкий спектр останків тварин, зокрема мамонтів, шерстистих носорогів, північних оленів та коней. Окрім цих знахідок, археологи виявили кам'яні знаряддя та матеріали, пов'язані з ранніми Homo sapiens.

Дослідження виявили широкий спектр останків тварин, зокрема мамонтів, шерстистих носорогів, північних оленів та коней Фото: University of Aberdeen

Деякі свідчення також вказують на більш раннє заселення неандертальцями. Керівник проєкту Роб Дінніс зазначив, що печера містить послідовність відкладень, які можуть утворити безперервний запис діяльності, що охоплює десятки тисяч років.

Серед найбільш несподіваних знахідок були останки гіпопотама, що вказує на час, коли клімат у цьому регіоні був набагато теплішим. Ці останки збігаються з відомими теплими періодами в доісторичній Британії, коли тварини, які зазвичай асоціюються з теплими регіонами, жили набагато північніше, ніж сьогодні.

Серед найбільш несподіваних знахідок були останки гіпопотама, що вказує на час, коли клімат у цьому регіоні був набагато теплішим Фото: University of Aberdeen

Наступний етап досліджень поєднає розкопки з лабораторним аналізом. Очікується, що такі методи, як аналіз стародавньої ДНК та сучасні методи датування, дозволять точніше ідентифікувати види та скласти чіткішу хронологію подій. За словами Кейт Бріттон, чудовий стан відкладень та органічних матеріалів дає змогу вивчати минулі середовища разом із ознаками присутності людей.

Хоча замок, що височіє над печерою, тісно пов’язаний із середньовічним періодом та такими постатями, як Генріх VII, сама печера розкриває набагато давнішу історію. Зібрані на сьогодні докази свідчать, що як тварини, так і люди неодноразово поверталися до цього місця в мінливих екологічних умовах.

Розкопки планується відновити наприкінці травня, і дослідники мають намір детально задокументувати решту шарів. Очікується, що ця робота дозволить уточнити хронологію подій, збережену всередині печери, та надасть чіткіше уявлення про те, як життя у Британії змінювалося упродовж тисячоліть.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: Heritage Daily, University of Aberdeen.