NASA решило впервые устроить пожар на Луне: огонь там ведет себя иначе (видео)

По мере того, как NASA готовится к высадке на Луну, нужно понимать, как огонь ведет себя в условиях спутника Земли. Это критически важно для обеспечения безопасности астронавтов и будущей лунной базы.

Ученые из NASA заявили о том, что на конец 2026 года запланирована специальная миссия на Луну. Посадочный модуль должен доставить на поверхность спутника Земли специальные материалы, с помощью которых ученые хотят в реальных условиях выяснить, как на самом деле ведет себя огонь на Луне в условиях низкой гравитации, пишет Фокус.

Так ведет себя огонь в космосе

Ученые из NASA благодаря многочисленным экспериментам на Земле и на околоземной орбите известно, что огонь в условиях космоса ведет не так, как мы привыкли. Не последнюю роль в этом играет низкая гравитация. Теперь ученые решили провести первый в своем роде эксперимент на Луне, чтобы выяснить как происходя пожары в усилиях гравитации, которая составляет 1/6 земной.

Этот эксперимент запланирован на конец 2026 года, когда посадочный модуль доставит на Луну специальную камеру, где будут сжигаться разные материалы. Ученые будут собирать данные в режиме рольного времени о поведении огня на Луне. Эти данные имеют критически важное значение для обеспечения безопасности астронавтов и будущей лунной базы.

Ученые из NASA говорят, что огонь на Луне ведет себя иначе, чем на земле, и пожары на Луне могут быть намного более опасными. Потому нужно понимать физику огня в лунных условиях, чтобы понимать, как с ним бороться.

По словам ученых, этот эксперимент предоставят эталонные данные и даст возможность понять, как по-настоящему лунная гравитация влияет на воспламеняемость материалов.

Пожары во время пилотируемых миссий на Луну могут быть настоящей катастрофой из-за поведения огня в условиях низкой гравитации. На Земле небольшое пламя принимает форму капли из-за сочетания поднимающегося горячего газа и нисходящего притяжения гравитации к более холодному и плотному воздуху. Такое движение не наблюдается в условиях низкой гравитации, где огонь принимает более округлую, сферическую форму.

На Земле гравитация заставляет горячие газы подниматься, притягивая свежий, холодный кислород к основанию пламени. На Луне кислород постоянно поступает к огню, а значит, материалы, которые на Земле могут быстро прекратить гореть, на Луне могут гореть очень долго.

Будущие исследователи Луны по очевидным причинам не хотели бы, чтобы в их жилых модулях возникали сильные пожары, поэтому ученые хотят как можно быстрее понять реальную физику огня в условиях Луны. Тем более, что NASA собирается отправить астронавтов на поверхность Луны уже в 2028 году, а вначале 2030-х годов — построить лунную базу.

При написании материала использованы источники: NASA, Gizmodo.