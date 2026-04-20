NASA вирішило вперше влаштувати пожежу на Місяці: вогонь там поводиться інакше (відео)

У міру того, як NASA готується до висадки на Місяць, потрібно розуміти, як вогонь поводиться в умовах супутника Землі. Це критично важливо для забезпечення безпеки астронавтів і майбутньої місячної бази.

Учені з NASA заявили про те, що на кінець 2026 року заплановано спеціальну місію на Місяць. Посадковий модуль має доставити на поверхню супутника Землі спеціальні матеріали, за допомогою яких вчені хочуть у реальних умовах з'ясувати, як насправді поводиться вогонь на Місяці в умовах низької гравітації, пише Фокус.

Так поводиться вогонь у космосі

Учені з NASA завдяки численним експериментам на Землі та на навколоземній орбіті відомо, що вогонь в умовах космосу поводиться не так, як ми звикли. Не останню роль у цьому відіграє низька гравітація. Тепер вчені вирішили провести перший у своєму роді експеримент на Місяці, щоб з'ясувати, як відбуваються пожежі в зусиллях гравітації, яка становить 1/6 земної.

Цей експеримент заплановано на кінець 2026 року, коли посадковий модуль доставить на Місяць спеціальну камеру, де спалюватимуть різні матеріали. Вчені збиратимуть дані в режимі рольного часу про поведінку вогню на Місяці. Ці дані мають критично важливе значення для забезпечення безпеки астронавтів і майбутньої місячної бази.

Вчені з NASA кажуть, що вогонь на Місяці поводиться інакше, ніж на землі, і пожежі на Місяці можуть бути набагато небезпечнішими. Тому потрібно розуміти фізику вогню в місячних умовах, щоб розуміти, як з ним боротися.

За словами вчених, цей експеримент надасть еталонні дані і дасть можливість зрозуміти, як по-справжньому місячна гравітація впливає на займистість матеріалів.

Пожежі під час пілотованих місій на Місяць можуть бути справжньою катастрофою через поведінку вогню в умовах низької гравітації. На Землі невелике полум'я набуває форми краплі через поєднання гарячого газу, що піднімається, і спадного тяжіння гравітації до більш холодного і щільного повітря. Такий рух не спостерігається в умовах низької гравітації, де вогонь набуває більш округлої, сферичної форми.

На Землі гравітація змушує гарячі гази підніматися, притягуючи свіжий, холодний кисень до основи полум'я. На Місяці кисень постійно надходить до вогню, а отже, матеріали, які на Землі можуть швидко припинити горіти, на Місяці можуть горіти дуже довго.

Майбутні дослідники Місяця з очевидних причин не хотіли б, щоб у їхніх житлових модулях виникали сильні пожежі, тому вчені хочуть якнайшвидше зрозуміти реальну фізику вогню в умовах Місяця. Тим паче, що NASA збирається відправити астронавтів на поверхню Місяця вже 2028 року, а на початку 2030-х років — побудувати місячну базу.

Під час написання матеріалу використано джерела: NASA, Gizmodo.