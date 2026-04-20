Самые крутые существа на Земле: весом до 1700 кг и 3,6 м в длину — почему моржи такие особенные

Чтобы описать всю крутость моржей, ученые раскрыли некоторые детали их жизненного цикла, среды обитания и другие любопытные факты.

Земля является домом для невероятного количества вида и одним из наиболее крутых существ на планете заслужено считают моржей. Чтобы убедить в этом окружающий мир, ученые раскрыли детали их жизни и среды обитания, пишет Фокус.

По словам ученых, первое, что нужно знать, моржи — млекопитающие с научным названием Odobenus rosmarus. Эти огромные животные обитают в арктическом море и делятся на два вида:

атлантические моржи;

тихоокеанские моржи.

Известно, что самцы тихоокеанского моржа — самый крупный представитель этого вида, весят до 1700 кг и достигают около 3,6 метра в длину. Толщина их серой кожи достигает от 3 до 5 сантиметра и покрыта рыжеватыми волосками, из-за чего издалека животные кажутся коричневого цвета.

И самки, и самцы имеют клыки и усы, но некоторый половой диморфизм все же наблюдается — как правило, самцы на треть крупнее самок. Моржи, как правило, питаются моллюсками и мидиями, но также могут есть рыбу, а порой и тюленями. Они используют свои усы, чтобы идентифицировать добычу на морском дне. Исследования также показывают, что моржи — очень социальные животные, которые порой живут сообществами по 100 и более особей.

По словам ученых, моржи обитают в глубоких водах, и их можно найти в прибрежных районах и на окраинах шельфовых ледников. Эти млекопитающие выползают из воды, чтобы отдохнуть на суше и погреться на солнце, а при необходимости животные могут использовать свои ласты для передвижения. Исследователи отмечают, что моржи, как правило, обитают на Шпицбергене и Аляске, а также в Норвегии и Канаде.

Моржи страдают из-за изменения климата Фото: Earth life

Моржи внесли значительный вклад в социально-экономические условия жизни людей. Будучи источником пищи и имея ритуальное значение, моржи определяли охотничьи практики и торговые обмены, особенно в отношении жира на их телах и бивней. Однако это значение вызывает некоторые споры: охотники настаивают на неограниченных правах, что противоречит мнению морских биологов и защитников природы.

Как и многие другие виды на Земле, моржи страдают из-за изменения климата, которое влияет на свою среду обитания и жизнеспособность. В результате многие популяции моржей вынуждены искать новые, южные берега по мере таяния ледников. Поскольку окружающая среда Арктики быстро меняется, это оказывает давление на обитающих там животных. Ученые заявили, что мы переживаем шестое великое вымирание в истории Земли и моржи, вероятно, также страдают от этого.

Кроме того, когда моржи проводят время на суше, а не на льду, их доступ к добыче снижается до угрожающего уровня. В результате многие умирают от голода.

При написании использовались материалы Earth.com.