Найкрутіші істоти на Землі: вагою до 1700 кг і 3,6 м завдовжки — чому моржі такі особливі

Земля є домівкою для неймовірної кількості видів, і одним із найкрутіших істот на планеті заслужено вважають моржів. Щоб переконати в цьому навколишній світ, вчені розкрили деталі їхнього життя і середовища проживання, пише Фокус.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За словами вчених, перше, що потрібно знати, моржі — ссавці з науковою назвою Odobenus rosmarus. Ці величезні тварини мешкають в арктичному морі і діляться на два види:

атлантичні моржі;

тихоокеанські моржі.

Відомо, що самці тихоокеанського моржа — найбільший представник цього виду, важать до 1700 кг і досягають близько 3,6 метра в довжину. Товщина їхньої сірої шкіри сягає від 3 до 5 сантиметрів і вкрита рудуватими волосками, через що здалеку тварини здаються коричневого кольору.

Відео дня

І самки, і самці мають ікла і вуса, але деякий статевий диморфізм все ж спостерігається — як правило, самці на третину більші за самок. Моржі, як правило, харчуються молюсками і мідіями, але також можуть їсти рибу, а часом і тюленів. Вони використовують свої вуса, щоб ідентифікувати здобич на морському дні. Дослідження також показують, що моржі — дуже соціальні тварини, які часом живуть спільнотами по 100 і більше особин.

За словами вчених, моржі мешкають у глибоких водах, і їх можна знайти в прибережних районах і на околицях шельфових льодовиків. Ці ссавці виповзають із води, щоб відпочити на суші та погрітися на сонці, а за необхідності тварини можуть використовувати свої ласти для пересування. Дослідники зазначають, що моржі, як правило, мешкають на Шпіцбергені та Алясці, а також у Норвегії та Канаді.

Моржі страждають через зміну клімату Фото: Earth life

Моржі зробили значний внесок у соціально-економічні умови життя людей. Бувши джерелом їжі та маючи ритуальне значення, моржі визначали мисливські практики та торговельні обміни, особливо щодо жиру на їхніх тілах і бивнів. Однак це значення викликає деякі суперечки: мисливці наполягають на необмежених правах, що суперечить думці морських біологів і захисників природи.

Як і багато інших видів на Землі, моржі страждають через зміну клімату, яка впливає на їхнє середовище існування і життєздатність. У результаті багато популяцій моржів змушені шукати нові, південні береги в міру танення льодовиків. Оскільки навколишнє середовище Арктики швидко змінюється, це чинить тиск на тварин, що живуть там. Вчені заявили, що ми переживаємо шосте велике вимирання в історії Землі і моржі, ймовірно, також страждають від цього.

Крім того, коли моржі проводять час на суші, а не на льоду, їхній доступ до здобичі знижується до загрозливого рівня. У результаті багато хто помирає від голоду.

Під час написання використано матеріали Earth.com.