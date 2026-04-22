У маленьких желтых цветов найдены суперспособности: лучше антибиотиков справляются с опасными бактериями

Результаты нового исследования показывают, что маленький цветок может стать новым мощным оружием против устойчивых к антибиотикам супербактерий.

Лапчатка — растение, которое ранее считалось незаменимым. Эти крохотные желтые полевые цветы, растущие на болотах и вересковых пустошах по всей Великобритании, Ирландии и большей части Европы, и издавна использующиеся для производства традиционных средств от боли и инфекций, пишет Фокус.

Теперь в новом исследовании, проведенном командой из Университета Саутгемптона, ученые обнаружили, что эти народные средства на самом деле не были просто выдачей желаемого за действительное. Ученые пришли к выводу, что лапчатка может замедлить рост опасной, устойчивой к лекарствам бактерии, а также может помочь повысить эффективность антибиотика последнего средства.

В ходе исследования ученые протестировали болотные растения на антимикробную активность. Результаты указывают на лапчатку как на многообещающего кандидата для будущей разработки лекарств, в то время как устойчивость к антибиотикам делает некоторые инфекции все труднее поддающимися лечению.

Команда изучила 70 видов болотных растений по всей Ирландии в поисках соединений, которые могли бы подавлять бактерии. Результаты показали, что среди исследуемых растений лапчатка выделялась своим воздействием на Acinetobacter baumannii, мультирезистентную бактерию, которую Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила в список своих наиболее приоритетных патогенов. Отметим, что это особенно опасный внутрибольничный микроб, известный тем, что вызывает серьезные инфекции и невосприимчив ко многим широко используемым антибиотикам.

Ученые отмечают, что бактерия Acinetobacter baumannii представляет собой серьезную проблему в медицинских учреждениях, особенно для пациентов с ослабленным иммунитетом. Эти бактерии способны вызывать раневые инфекции, респираторные инфекции и инфекции мочевыводящих путей. Более того, статистика показывает, что этот патоген является причиной около 50 000 смертей ежегодно во всем мире.

Частично опасность этих бактерий объясняется тем, они устойчивы к антибиотикам. Именно поэтому результаты исследования привлекли внимание. Результаты нового исследования не только обнаружили антимикробную активность лапчатки, но также и признаки того, что она может повысить эффективность колистина.

Отметим, что колистин — антибиотик последнего поколения. По сути, когда патоген становится устойчивым к нему, других вариантов остается немного. Теперь результаты нового исследования показывают, что лапчатка потенциально может повысить эффективность колистина, продлить его действие и улучшить его работу.

Команда также обнаружила, что корни, цветы и листья растения содержат достаточное количество соединений для эффективно действия, что предполагает, что антимикробная активность не ограничивается какой-то одной крошечной частью растения.

Еще одна деталь, которая укрепляет аргумент, заключается в том, что лапчатка, собранная в трех разных болотистых районах Ирландии — Уиклоу, Керри и Типперэри — показала одинаковую антимикробную активность.

При написании использовались материалы Microbiology, Earth.com.