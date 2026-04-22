У маленьких жовтих квітів знайдено надздібності: краще за антибіотики справляються з небезпечними бактеріями

Результати нового дослідження показують, що маленька квітка може стати новою потужною зброєю проти стійких до антибіотиків супербактерій.

Перстач — рослина, яку раніше вважали незамінною. Ці крихітні жовті польові квіти, що ростуть на болотах і вересових пустищах по всій Великій Британії, Ірландії та більшій частині Європи, здавна використовуються для виробництва традиційних засобів від болю та інфекцій, пише Фокус.

Тепер у новому дослідженні, проведеному командою з Університету Саутгемптона, вчені виявили, що ці народні засоби насправді не були просто видачею бажаного за дійсне. Вчені дійшли висновку, що перстач може уповільнити ріст небезпечної, стійкої до ліків бактерії, а також може допомогти підвищити ефективність антибіотика останнього засобу.

Під час дослідження вчені протестували болотні рослини на антимікробну активність. Результати вказують на перстач як на багатообіцяючого кандидата для майбутньої розробки ліків, тоді як стійкість до антибіотиків робить деякі інфекції дедалі важчими для лікування.

Команда вивчила 70 видів болотних рослин по всій Ірландії в пошуках сполук, які могли б пригнічувати бактерії. Результати показали, що серед досліджуваних рослин перстач вирізнявся своїм впливом на Acinetobacter baumannii, мультирезистентну бактерію, яку Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) занесла до списку своїх найбільш пріоритетних патогенів. Зазначимо, що це особливо небезпечний внутрішньолікарняний мікроб, відомий тим, що спричиняє серйозні інфекції та несприйнятливий до багатьох антибіотиків, що широко використовуються.

Вчені зазначають, що бактерія Acinetobacter baumannii є серйозною проблемою в медичних установах, особливо для пацієнтів з ослабленим імунітетом. Ці бактерії здатні викликати ранові інфекції, респіраторні інфекції та інфекції сечовивідних шляхів. Ба більше, статистика показує, що цей патоген є причиною близько 50 000 смертей щорічно в усьому світі.

Частково небезпека цих бактерій пояснюється тим, що вони стійкі до антибіотиків. Саме тому результати дослідження привернули увагу. Результати нового дослідження не тільки виявили антимікробну активність перстачу, але також і ознаки того, що він може підвищити ефективність колістину.

Зазначимо, що колістин — антибіотик останнього покоління. По суті, коли патоген стає стійким до нього, інших варіантів залишається небагато. Тепер результати нового дослідження показують, що перстач потенційно може підвищити ефективність колістину, подовжити його дію і поліпшити його роботу.

Команда також виявила, що коріння, квіти і листя рослини містять достатню кількість сполук для ефективної дії, що передбачає, що антимікробна активність не обмежується якоюсь однією крихітною частиною рослини.

Ще одна деталь, яка зміцнює аргумент, полягає в тому, що перстач, зібраний у трьох різних болотистих районах Ірландії — Віклоу, Керрі та Тіпперері — показав однакову антимікробну активність.

Нагадаємо, раніше ми писали про прорив у боротьбі зі смертельно небезпечними супербактеріями: їхню "ахіллесову п'яту" знайдено.

Раніше Фокус писав про те, що вчені описали появу супербактерій, які вб'ють мільйони людей до 2050 року.

Під час написання використовували матеріали Microbiology, Earth.com.