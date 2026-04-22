Предвестники конца: что снится людям, которые находятся на пороге смерти

Исследователи рассказали о снах, указывающих на скорую смерть — люди, близкие к смерти, рассказали о своих самых распространенных видениях.

Большинство людей на планете рано или поздно задумываются о том, что происходит, когда человек оказывается на пороге смерти? Теперь ученые раскрыли сны, которые, вероятно, будут сниться людям на пороге смерти, пишет Фокус.

В новом исследовании эксперты из Azienda USL–IRCCS di Reggio Emilia опросили более двух сотен людей, ухаживающих за неизлечимо больными людьми, об их предсмертных снах и видениях. Результаты указывают на наличие нескольких общих тем.

Многие реципиенты сообщали о ярких снах с участием потерянных близких, в то время как другие видели символы перехода, включая двери, лестницы и свет. Авторы исследования считают, что эти темы, вероятно, могут принести психологическое облегчение и смысл людям, находящимся на пороге смерти.

Авторы считают, что разговоры о предсмертных видениях позволяют пациентам подходить к темам, о которых иначе нельзя говорить, используя символический способ выражения, обходя препятствия рационального языка, который может, наоборот, вызывать защитные реакции, такие как отрицание.

Ранее ученые провели уже несколько исследований, посвященных околосмертным переживаниям и видениям, которые люди испытывают во время них. Однако до этого момента крайне мало было известно о снах, которые люди видят на пороге смерти.

По словам ведущего автора исследования Элизы Рабитти, пациенты часто не рассказывают о своих предсмертных снах, опасаясь насмешек, осуждения или того, что их сочтут запутавшимися. В результате, люди часто переживают свои переживания, когда все же делятся ими.

В ходе исследования ученые опросили 239 врачей, медсестер и психологов, работающих в паллиативной помощи, о снах, которые им рассказывали их неизлечимо больные пациенты. Результаты выявили несколько общих тем:

встречи с умершими близкими;

символы перехода — двери, лестницы или свет;

тревожные сны, вызывающие беспокойство — например, монстры;

сны, передающие красоту и безмятежность.

Однако авторы отмечают, что причина этих различных снов остается неясной. Впрочем. У некоторых медицинских работников есть свои предположения: считается, что утешительные сны, особенно те, в которых фигурируют умершие близкие, можно рассматривать как психодуховные механизмы преодоления трудностей. В то время как тревожные сны могут указывать на неудовлетворенные клинические или эмоциональные потребности

При написании использовались материалы Azienda USL–IRCCS di Reggio Emilia, Daily Mail, Death Studies.