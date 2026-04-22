Провісники кінця: що сниться людям, які перебувають на порозі смерті

Дослідники розповіли про сни, що вказують на швидку смерть — люди, близькі до смерті, розповіли про свої найпоширеніші видіння.

Більшість людей на планеті рано чи пізно замислюються про те, що відбувається, коли людина опиняється на порозі смерті? Тепер вчені розкрили сни, які, ймовірно, будуть снитися людям на порозі смерті, пише Фокус.

У новому дослідженні експерти з Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia опитали понад дві сотні людей, які доглядають за невиліковно хворими людьми, про їхні передсмертні сни та видіння. Результати вказують на наявність кількох спільних тем.

Багато реципієнтів повідомляли про яскраві сни за участю втрачених близьких, тоді як інші бачили символи переходу, включно з дверима, сходами і світлом. Автори дослідження вважають, що ці теми, ймовірно, можуть принести психологічне полегшення і сенс людям, які перебувають на порозі смерті.

Автори вважають, що розмови про передсмертні видіння дають змогу пацієнтам підходити до тем, про які інакше не можна говорити, використовуючи символічний спосіб вираження, оминаючи перешкоди раціональної мови, що може, навпаки, викликати захисні реакції, такі як заперечення.

Раніше вчені провели вже кілька досліджень, присвячених навколосмертним переживанням і видінням, які люди відчувають під час них. Однак до цього моменту вкрай мало було відомо про сни, які люди бачать на порозі смерті.

За словами провідної авторки дослідження Елізи Рабітті, пацієнти часто не розповідають про свої передсмертні сни, побоюючись глузувань, осуду або того, що їх вважатимуть такими, що заплуталися. У результаті, люди часто переживають свої переживання, коли все ж діляться ними.

Під час дослідження вчені опитали 239 лікарів, медсестер і психологів, які працюють у паліативній допомозі, про сни, які їм розповідали їхні невиліковно хворі пацієнти. Результати виявили кілька спільних тем:

зустрічі з померлими близькими;

символи переходу — двері, сходи або світло;

тривожні сни, що викликають занепокоєння — наприклад, монстри;

сни, що передають красу і безтурботність.

Однак автори зазначають, що причина цих різних снів залишається незрозумілою. Утім. У деяких медичних працівників є свої припущення: вважається, що втішні сни, особливо ті, в яких фігурують померлі близькі, можна розглядати як психодуховні механізми подолання труднощів. У той час як тривожні сни можуть вказувати на незадоволені клінічні або емоційні потреби

Під час написання використано матеріали Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia, Daily Mail, Death Studies.