Деньги или чувства: расшифровано самое старое в мире любовное письмо — потребовалось 540 лет

Ученые использовали искусственный интеллект, чтобы расшифровать самое старое в мире любовное письме — в нем говорится о сложном выборе между семейными деньгами и любимым человеком.

Самое старое в мире любовное письмо было расшифровано спустя 540 лет, и описывает классическую дилемму — любовь против денег. Эксперты из MyHeritage использовали новый инструмент Scribe AI для анализа письма, написанного в феврале 1477 года, пишет Фокус.

Известно, что самое старое любовное письмо в мире было написано женщиной по имени Марджери Брюс и адресовано ее жениху Джону Пастону III — текст намекает на договоренности о приданом для их предстоящей свадьбы. Увы, исследователям было чрезвычайно сложно его расшифровать.

Теперь ученые использовали искусственный интеллект, что позволило расшифровать и проанализировать текст. Результаты показали, что текст написан в неформальном стиле, с несколькими личными изысками и "без особого внимания к орфографии".

По словам исследователей, многие исторические письма трудно понять современным читателям с первого взгляда. Но краткое изложение основной информации быстро объясняет, кто эти люди, их эмоции, исторический контекст и значение документа.

Эксперты отмечают, что любовное письмо является частью "Писем Пастонов" — замечательной коллекции, содержащей более 400 писем, написанных тремя поколениями одной семьи из Норфолка. Анализ показал, что архив писем отражает социальную мобильность времени того времени по мере того, как Пастоны поднимались из крестьянства в младшую аристократию. Многие из этих писем были написаны женщинами, в то время как несколько из них адресовались родственникам или хорошим знакомым.

На первый взгляд самое старое любовное письмо в мире чрезвычайно сложно расшифровать. Однако в новом исследовании ученым это удалось. Известно, что автор письма использовала англосаксонский буквенный знак "торн", а также некоторые старые сокращения, включая знак, обозначающий пропущенную букву "м", и различные надстрочные индексы.

Самое древнее в мире любовное письмо расшифровано спустя 540 лет

В ходе исследования ученые загрузили изображения письма в Scribe AI, и бот быстро расшифровал его истинный смысл. Расшифровка указывает на то, что письмо было написано Топкрофте в феврале 1477 года, позже дата была указана как февраль 1476/7 года.

В тексте письма мисс Брюс пишет своему жениху, что у нее "тяжелое сердце", так как ее матери не удалось убедить отца увеличить приданное. Однако она заверяет Джона в своей любви и уверяет, что не бросит его, даже если у него будет вдвое меньше средств к существованию. Она также просит сохранить письмо в тайне.

Известно, что Марджери и Джон поженились, а в 1479 году у них родился сын Уильям. К сожалению, Марджери умерла в 1495 году, а Джон — в 1503 году.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые расшифровали еще одну древнейшую письменность.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили самое древнее письменное послание.

При написании использовались материалы MyHeritage, Daily Mail.