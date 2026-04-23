Гроші чи почуття: розшифровано найстаріший у світі любовний лист — знадобилося 540 років

Учені використали штучний інтелект, щоб розшифрувати найстаріший у світі любовний лист — у ньому йдеться про складний вибір між сімейними грошима та коханою людиною.

Найстаріший у світі любовний лист було розшифровано через 540 років, і він описує класичну дилему — любов проти грошей. Експерти з MyHeritage використовували новий інструмент Scribe AI для аналізу листа, написаного в лютому 1477 року, пише Фокус.

Відомо, що найстаріший любовний лист у світі був написаний жінкою на ім'я Марджері Брюс і адресований її нареченому Джону Пастону III — текст натякає на домовленості щодо посагу для їхнього майбутнього весілля. На жаль, дослідникам було надзвичайно складно його розшифрувати.

Тепер учені використовували штучний інтелект, що дало змогу розшифрувати і проаналізувати текст. Результати показали, що текст написаний у неформальному стилі, з кількома особистими вишукуваннями і "без особливої уваги до орфографії".

За словами дослідників, багато історичних листів важко зрозуміти сучасним читачам з першого погляду. Але короткий виклад основної інформації швидко пояснює, хто ці люди, їхні емоції, історичний контекст і значення документа.

Експерти зазначають, що любовний лист є частиною "Листів Пастонів" — чудової колекції, що містить понад 400 листів, написаних трьома поколіннями однієї родини з Норфолка. Аналіз показав, що архів листів відображає соціальну мобільність часу того часу в міру того, як Пастони піднімалися з селянства в молодшу аристократію. Багато з цих листів були написані жінками, в той час як кілька з них адресувалися родичам або хорошим знайомим.

На перший погляд найстаріший любовний лист у світі надзвичайно складно розшифрувати. Однак у новому дослідженні вченим це вдалося. Відомо, що авторка листа використовувала англосаксонський літерний знак "торн", а також деякі старі скорочення, включно зі знаком, що позначає пропущену літеру "м", і різні надрядкові індекси.

Найдавніший у світі любовний лист розшифровано через 540 років Фото: The British Library

Під час дослідження вчені завантажили зображення листа в Scribe AI, і бот швидко розшифрував його справжній зміст. Розшифровка вказує на те, що лист був написаний Топкрофте в лютому 1477 року, пізніше дата була вказана як лютий 1476/7 року.

У тексті листа міс Брюс пише своєму нареченому, що в неї "важке серце", оскільки її матері не вдалося переконати батька збільшити придане. Однак вона запевняє Джона у своєму коханні та запевняє, що не кине його, навіть якщо в нього буде вдвічі менше засобів до існування. Вона також просить зберегти лист у таємниці.

Відомо, що Марджері та Джон одружилися, а 1479 року в них народився син Вільям. На жаль, Марджері померла 1495 року, а Джон — 1503 року.

Під час написання використовували матеріали MyHeritage, Daily Mail.