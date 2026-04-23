Археологи нашли утраченную статую древнего правителя: артефакт обнаружили в дельте Нила (фото)

В Тель-Фарауне, Египет, археологи нашли фрагмент большой древней статуи, что добавляет новых свидетельств о королевских памятниках в этом регионе. Обнаруженный фрагмент включает нижнюю часть фигуры, на которой видны ноги и постамент, и исследователи считают, что находка изображает Рамзеса II.

Найденный фрагмент имеет высоту около 2,2 метра и весит от пяти до шести тонн. Хотя поверхность имеет следы износа, сохранилось достаточно деталей, чтобы связать ее с королевской скульптурой периода Нового Царства, пишет Фокус.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Доктор Хишам Лити заявил, что находка дополнила существующие знания о деятельности в восточной части дельты, которая играла важную роль как в политической, так и в религиозной жизни. Он также отметил, что такие находки помогают подтвердить, что статуи часто перемещались между местами с течением времени.

Відео дня

Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Исследования показывают, что статуя, вероятно, происходит из Пер-Рамзеса, города, построенного Рамзесом II. Оттуда ее, вероятно, перевезли в Тель-Фараун, известный в древности как Эмет, где ее, возможно, использовали в храме.

Мохамед Абдель-Бади, руководитель археологического сектора, объяснил, что фрагмент мог быть частью большей скульптурной группы. Подобные примеры из других мест показывают, что фараоны размещались рядом с божествами, часто сгруппированные по трое. Принадлежала ли эта статуя к такой композиции, оставалось непонятным и требует дальнейшего исследования.

Несмотря на видимые повреждения, несколько ключевых элементов статуи все еще целы. Исследователи планировали тщательно изучить эти детали, включая тип камня и методы резьбы, чтобы лучше определить ее происхождение и дату. После документирования фрагмент перевезли в хранилище в Сан-Эль-Хагаре для дальнейшей консервации.

Находки из этой области дельты Нила продолжают свидетельствовать о том, что памятники часто использовались повторно в разные периоды. Вместо того, чтобы оставаться на своих первоначальных местах, статуи часто перемещали и придавали им новое значение. Эта закономерность наблюдалась на многих объектах в регионе.

Опрос Какие научные темы вам интересно читать? Опрос открыт до Космос Искусственный интеллект Робототехника Археология Природа Здоровье Зеленая энергетика История Точные науки Голосувати

Ранее проведенные работы в этом же районе также дали важные результаты. Археологи сообщили о каменной надписи, содержавшей версию Канопского декрета, изданного в 238 г. до н. э. при правлении Птолемея III Эвергета. Текст уже был известен из храмовых копий и фиксировал решения, принятые в то время собранием жрецов.

Важно

Ожидается, что раскопки в Тель-Фарауне дадут дополнительное представление о том, как функционировал этот памятник и как он был связан с другими центрами в дельте. Это открытие помогло составить более четкое представление о том, как древние египетские памятники использовались с течением времени.

При написании этого материала использованы источники: Arkeonews, Министерство туризма и древностей Египта.