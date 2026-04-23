Археологи знайшли втрачену статую древнього правителя: артефакт виявили у дельті Нілу (фото)

У Тель-Фарауні, Єгипет, археологи знайшли фрагмент великої стародавньої статуї, що додає нових свідчень про королівські пам’ятники в цьому регіоні. Виявлений фрагмент включає нижню частину фігури, на якій видно ноги та постамент, і дослідники вважають, що знахідка зображує Рамзеса II.

Знайдений фрагмент має висоту близько 2,2 метра і важить від п'яти до шести тонн. Хоча поверхня має сліди зносу, збереглося достатньо деталей, щоб пов'язати її з королівською скульптурою періоду Нового Царства, пише Фокус.

Доктор Хішам Літі заявив, що знахідка доповнила існуючі знання про діяльність у східній частині дельти, яка відігравала важливу роль як у політичному, так і в релігійному житті. Він також зазначив, що такі знахідки допомогають підтвердити, що статуї часто переміщувалися між місцями з плином часу.

Дослідження свідчать, що статуя, ймовірно, походить з Пер-Рамзеса, міста, збудованого Рамзесом II. Звідти її, ймовірно, перевезли до Тель-Фарауна, відомого в давнину як Емет, де її, можливо, використали в храмі.

Мохамед Абдель-Баді, керівник археологічного сектору, пояснив, що фрагмент міг бути частиною більшої скульптурної групи. Подібні приклади з інших місць показують, що фараони розміщувалися поруч із божествами, часто угруповані по троє. Чи належала ця статуя до такої композиції, залишалося незрозумілим і потребує подальшого дослідження.

Попри видимі пошкодження, кілька ключових елементів статуї все ще цілі. Дослідники планували ретельно вивчити ці деталі, включаючи тип каменю та методи різьблення, щоб краще визначити її походження та дату. Після документування фрагмент перевезли до сховища в Сан-Ель-Хагарі для подальшої консервації.

Знахідки з цієї області дельти Нілу продовжують свідчити про те, що пам’ятники часто використовувалися повторно в різні періоди. Замість того, щоб залишатися на своїх первинних місцях, статуї часто переміщували та надавали їм нове значення. Ця закономірність спостерігалася на багатьох об’єктах у регіоні.

Раніше проведені роботи в цьому ж районі також дали важливі результати. Археологи повідомили про кам’яний напис, що містив версію Канопського декрету, виданого у 238 р. до н. е. за правління Птолемея III Евергета. Текст вже був відомий з храмових копій і фіксував рішення, прийняті на той час зборами жерців.

Очікується, що розкопки в Тель-Фарауні дадуть додаткове уявлення про те, як функціонувала ця пам'ятка і як вона була пов'язана з іншими центрами в дельті. Це відкриття допомогло скласти чіткіше уявлення про те, як стародавні єгипетські пам'ятки використовувалися з плином часу.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: Arkeonews, Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities.