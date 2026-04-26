6400 км в длину и ни одного моста: почему вторая по длине река в мире не имеет ни одной переправы

Амазонка — вторая по длине река на планете и самая большая по объему воды, но через нее не перекинут ни один мост. Ученые рассказали, что помешало людям.

Река Амазонка простирается через Перу, Колумбию и Бразилию — ее протяжность составляет минимум 6400 километров. Это делает ее второй по дине рекой в мире и самой большой по объему воды. И все же через нее не перекинут ни один мост, по крайней мере, официально, пишет Фокус.

Учитывая склонность человечества изменять природные ландшафты, почему люди оставили одну из величайших рек на планете все еще не имеет ни одного моста? По словам заведующего кафедрой строительной инженерии Швейцарского федерального технологического института в Цюрихе Вальтера Кауфмана, на то есть несколько причин:

отсутствие большого спроса на переправу;

технические и логистические трудности.

Наблюдения показывают, что ежегодно в сезон дождей в Амазонии выпадает от 1500 до 3000 осадков. В некоторых местах уровень реки может подниматься до 9 метров, а в отдельных участках ее ширина может варьироваться от 2-10 до 48 километров. В некоторых экстремальных регионах ее ширина может достигать 190 километров. Река также может переносить крупный мусор в виде плавающих островов из растительности, известных местным жителям как матупас. Их размеры могут достигать 40 460 квадратных метров в поперечнике и 3 метров в толщину.

Эксперты отмечают, что строительство инфраструктуры в густых тропических лесах представляет собой сложную задачу, поэтому в Амазонии чрезвычайно мало крупных населенных пунктов. Еще одним препятствием является мягкий и непредсказуемый грунт, а потому любые рукотворные сооружения здесь легко разрушаются под натиском неукротимой растительности и суровых условий. В результате, ученые полагают, что любая попытка построить мост, если она не будет тщательно спланирована, скорее всего, закончится разрушением фундамента и зарастанием неприступной зелени.

Предыдущие исследования показали, что Амазония усеяна давно утраченными руинами человеческих поселений, которые за столетия были затеряны в природе. Ученые использовали новые технологии визуализации и обнаружили, что в бассейне Амазонки, вероятно, скрыто более Амазония усеяна давно утраченными руинами человеческих поселений, которые за столетия были затеряны в природе.

Впрочем, по словам ученых, существует и более современный пример: печально известная автомагистраль BR-319, протяженностью 870 километров, проходящая через нетронутый участок амазонских тропических лесов от Манауса до Порту-Велью. Дорога была построена в начале 1970-х годах, но к 1988 году она была заброшена, поскольку содержание автомагистрали оказалось нерентабельным, а сама дорога требовала постоянного ремонта.

Большинство экспертов надеются, что через Амазонку так и не будет построено ни единого моста, поскольку регион представляет собой невероятно богатое и уникальное средоточие биоразнообразия и человеческой культуры. Увы, Амазония также находится под невероятным давлением, а потому строительство дорог и мостов может лишь усугубить ситуацию.

При написании использовались материалы Live Science, IFLScience.