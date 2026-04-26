6400 км завдовжки і жодного мосту: чому друга за довжиною річка у світі не має жодної переправи

Амазонка — друга за довжиною річка на планеті та найбільша за об'ємом води, але через неї не перекинуто жодного мосту. Учені розповіли, що завадило людям.

Річка Амазонка простягається через Перу, Колумбію та Бразилію — її протяжність становить щонайменше 6400 кілометрів. Це робить її другою за довжиною річкою у світі та найбільшою за обсягом води. І все ж через неї не перекинуто жодного мосту, принаймні, офіційно, пише Фокус.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

З огляду на схильність людства змінювати природні ландшафти, чому люди залишили одну з найвидатніших річок на планеті такою, що все ще не має жодного мосту? За словами завідувача кафедри будівельної інженерії Швейцарського федерального технологічного інституту в Цюріху Вальтера Кауфмана, на те є кілька причин:

Відео дня

відсутність великого попиту на переправу;

технічні та логістичні труднощі.

Спостереження показують, що щорічно в сезон дощів в Амазонії випадає від 1500 до 3000 опадів. У деяких місцях рівень річки може підніматися до 9 метрів, а в окремих ділянках її ширина може варіюватися від 2-10 до 48 кілометрів. У деяких екстремальних регіонах її ширина може досягати 190 кілометрів. Річка також може переносити велике сміття у вигляді плаваючих островів із рослинності, відомих місцевим жителям як матупас. Їхні розміри можуть сягати 40 460 квадратних метрів у поперечнику і 3 метрів у товщину.

Експерти зазначають, що будівництво інфраструктури в густих тропічних лісах є складним завданням, тому в Амазонії надзвичайно мало великих населених пунктів. Ще однією перешкодою є м'який і непередбачуваний ґрунт, а тому будь-які рукотворні споруди тут легко руйнуються під натиском неприборканої рослинності та суворих умов. У результаті, вчені вважають, що будь-яка спроба побудувати міст, якщо вона не буде ретельно спланована, найімовірніше, закінчиться руйнуванням фундаменту і заростанням неприступної зелені.

Попередні дослідження показали, що Амазонія всіяна давно втраченими руїнами людських поселень, які за століття були загублені в природі. Науковці використали нові технології візуалізації та виявили, що в басейні Амазонки, ймовірно, приховано більше ніж

Втім, за словами вчених, існує і більш сучасний приклад: сумнозвісна автомагістраль BR-319, протяжністю 870 кілометрів, що проходить через незайману ділянку амазонських тропічних лісів від Манауса до Порту-Велью. Дорогу було побудовано на початку 1970-х років, але до 1988 року її було закинуто, оскільки утримання автомагістралі виявилося нерентабельним, а сама дорога потребувала постійного ремонту.

Більшість експертів сподіваються, що через Амазонку так і не буде побудовано жодного моста, оскільки регіон є неймовірно багатим і унікальним осередком біорізноманіття та людської культури. На жаль, Амазонія також перебуває під неймовірним тиском, а тому будівництво доріг і мостів може лише погіршити ситуацію.

Під час написання використовували матеріали Live Science, IFLScience.