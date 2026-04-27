С возрастом время действительно "летит" быстрее: мы наконец-то знаем, почему

В новом исследовании ученые попытались разгадать одну из главных загадок человечества — почему с возрастом дни, кажется, текут быстрее, чем в молодости. Похоже, теперь у нас есть ответ.

Большинство взрослых людей замечали, что с возрастом наше восприятие времени меняется — дни, месяцы и годы, кажется, плывут все быстрее. И многие задаются вопросом: это из-за нашей суетливой жизни или в человеческом мозге происходит что-то более глубокое? В новом исследовании ученые, похоже, смогли раскрыть эту тайну, пишет Фокус.

Адриан Бежан, исследователь из Университета Дьюка с многолетним опытом, предлагает увлекательный взгляд на это явление. Ученый считает, что наше восприятие времени меняется из-за физических изменений в наем мозге и теле с возрастом. Команда разобрала эту идею шаг за шагом, ответив на вопросы: почему одни дни кажутся длиннее других и почему время летит так быстро с возрастом.

По мнению Бежана, существует различие между измеримым временем по часам и временем, воспринимаемым нашим разумом. В то время, как "время по часам" ориентируется на время, "время разума" представляет собой последовательность образов, то есть отражений природы, которые подпитываются стимулами от органов чувств. Простыми словами, человеческий мозг обрабатывает серию ментальных образов на основе того, что мы видим, слышим и переживаем. Команда считает, что в молодости человеческий мозг получает и обрабатывает эти образы быстрее, но с возрастом эта обработка замедляется из-за физических изменений, таких как деградация нейронных связей.

Любопытно, что дни, наполненные новыми впечатлениями или продуктивностью, кажутся длиннее. Это связано с тем, что наш разум обрабатывает больше информации и создает больше ментальных образов. Когда вы хорошо отдохнули, ваш мозг работает эффективнее, позволяя вам воспринимать больше окружающего мира. В то же время, недостаток отдыха заставляет мозг работать медленнее и в целом хуже.

Синди Люстиг, профессор психологии в Мичиганском университете, предлагает другой взгляд: предполагается, что с возрастом наша жизнь часто становится более рутинной. По словам ученых, в более старшем возрасте наша жизнь, как правило, более структурирована вокруг рутины, и у нас меньше важных событий, которые используются для обозначения разных периодов жизни.

Из-за меньшего количества новых впечатлений наш мозг объединяет похожие дни и недели в одну группу. Это может создавать ощущение, что время летит быстрее, потому что становится меньше запоминающихся событий, которые отличают один период от другого.

Некоторые эксперты также считают, что чрезмерное использование социальных сетей также может искажать восприятие времени. Когда мы погружаемся в наши любимые приложения, нас встречает бесконечный поток постов, видео и обновлений, которые постоянно стимулируют наши чувства. Более того, чрезмерное использование социальных сетей может привести к недосыпанию, особенно когда мы засиживаемся допоздна, пролистывая ленты.

И все же, Бежан с коллегами утверждают, что физические изменения в нашем мозге вносят значительный вклад в это измененное восприятие. Скорость восприятия изменений в мысленных образах снижается с возрастом по ряду физических изменений, в том числе:

частота саккад;

размер тела;

деградация нейронных связей.

Эта более низкая скорость обработки означает, что мы создаем меньше мысленных образов за то же время, из-за чего время кажется пролетающим быстрее. Однако ученые полагают, что истина, вероятно, кроется в сочетании этих двух теорий.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые обнаружили, что жара ускоряет старение.

Ранее Фокус писал о том, что ученым удалось сделать кожу человека моложе на 30 лет: что дальше.

При написании использовались материалы European Review, Earth.com..