З віком час дійсно "летить" швидше: ми нарешті знаємо, чому

У новому дослідженні вчені спробували розгадати одну з головних загадок людства — чому з віком дні, здається, течуть швидше, ніж у молодості. Схоже, тепер у нас є відповідь.

Більшість дорослих людей помічали, що з віком наше сприйняття часу змінюється — дні, місяці й роки, здається, пливуть дедалі швидше. І багато хто задається питанням: це через наше метушливе життя чи в людському мозку відбувається щось глибше? У новому дослідженні вчені, схоже, змогли розкрити цю таємницю, пише Фокус.

Адріан Бежан, дослідник з Університету Дюка з багаторічним досвідом, пропонує захопливий погляд на це явище. Вчений вважає, що наше сприйняття часу змінюється через фізичні зміни в нашому мозку і тілі з віком. Команда розібрала цю ідею крок за кроком, відповівши на запитання: чому одні дні здаються довшими за інші та чому час летить так швидко з віком.

На думку Бежана, існує відмінність між вимірюваним часом за годинником і часом, що сприймається нашим розумом. У той час, як "час за годинником" орієнтується на час, "час розуму" являє собою послідовність образів, тобто відображень природи, які підживлюються стимулами від органів чуття. Простими словами, людський мозок обробляє серію ментальних образів на основі того, що ми бачимо, чуємо і переживаємо. Команда вважає, що в молодості людський мозок отримує та опрацьовує ці образи швидше, але з віком це опрацювання сповільнюється через фізичні зміни, такі як деградація нейронних зв'язків.

Цікаво, що дні, наповнені новими враженнями або продуктивністю, здаються довшими. Це пов'язано з тим, що наш розум обробляє більше інформації і створює більше ментальних образів. Коли ви добре відпочили, ваш мозок працює ефективніше, дозволяючи вам сприймати більше навколишнього світу. Водночас нестача відпочинку змушує мозок працювати повільніше і загалом гірше.

Сінді Люстіг, професорка психології в Мічиганському університеті, пропонує інший погляд: припускається, що з віком наше життя часто стає більш рутинним. За словами вчених, у старшому віці наше життя, як правило, більш структуроване навколо рутини, і у нас менше важливих подій, які використовуються для позначення різних періодів життя.

Через меншу кількість нових вражень наш мозок об'єднує схожі дні та тижні в одну групу. Це може створювати відчуття, що час летить швидше, тому що стає менше пам'ятних подій, які відрізняють один період від іншого.

Деякі експерти також вважають, що надмірне використання соціальних мереж також може спотворювати сприйняття часу. Коли ми занурюємося в наші улюблені додатки, нас зустрічає нескінченний потік постів, відео та оновлень, які постійно стимулюють наші почуття. Ба більше, надмірне використання соціальних мереж може призвести до недосипання, особливо коли ми засиджуємося допізна, гортаючи стрічки.

І все ж, Бежан з колегами стверджують, що фізичні зміни в нашому мозку вносять значний внесок у це змінене сприйняття. Швидкість сприйняття змін у уявних образах знижується з віком через низку фізичних змін, зокрема:

частота саккад;

розмір тіла;

деградація нейронних зв'язків.

Ця нижча швидкість обробки означає, що ми створюємо менше уявних образів за той самий час, через що час здається таким, що пролітає швидше. Однак учені вважають, що істина, ймовірно, криється в поєднанні цих двох теорій.

Під час написання використано матеріали European Review, Earth.com.