Земная кора буквально "провисает" под Турцией: причина этого таинственного явления разгадана

В некоторых частях Земли грунт под ногами опускается невероятно медленно, что мы не чувствуем этого. Однако благодаря современным технологиям ученые все же могут наблюдать эти изменения.

Исследователи изучали спутниковые данные, когда обнаружили захватывающее геологическое явление под Центрально-Анатолийским плато — бассейном Конья — открытие указывает на то, что земная кора буквально "провисает" под Турцией, пишет Фокус.

Отметим, что это скрытое геологическое чудо годами интриговало ученых, побуждая к дальнейшим исследованиям причин этого процесса. Исследователи не могли понять, как регион, который в целом поднимается, одновременно имеет центр, который опускается, подобно неглубокой вмятине на столешнице, которая должна выглядеть плоской? В новом исследовании команда из Университета Торонто под руководством Джулии Андерсен попытались ответить на этот вопрос.

В своей работе ученые объединили спутниковые измерения и несколько других типов данных о Земле, что позволило выяснить, что на самом деле происходит с земной корой и верхней мантией под Центрально-Анатолийским плато. Авторы отмечают, что в своей работе они сосредоточились на бассейне Конья, так как он демонстрирует четкую закономерность, выделяющуюся на фоне окружающей местности. Наблюдения показывают, что чашеобразная область продолжает углубляться, несмотря на то, что окружающее ее более крупное плато находится высоко и поднималось в течение длительных геологических периодов времени.

Ученые отмечают, что спутниковые инструменты могут отслеживать мельчайшие изменения в земной поверхности, охватывая большие территории, а также сейсмические волны от землетрясений могут выявлять необычные зоны внутри планеты, поскольку волны ускоряются или замедляются в разных материалах. Команда объединила эти данные, что позволило связать движение поверхности с тем, что, вероятно, находится на глубине десятков километров.

Тектоника плит объясняет, как внешняя оболочка Земли распадается на движущиеся части. Эти плиты движутся по более горячим и мягким породам под землей, а тепло из более глубоких слоев планеты поддерживает медленную циркуляцию материала. Известно, что это движение формирует горные хребты, открывает океанические бассейны и создает условия для многих известных землетрясений и вулканов.

Центральная Турция расположена в сложной зоне, где большие плиты давят, скользят и перестраиваются. В новом исследовании ученые обнаружили нечто, что указывает на процесс, называемый многостадийным "капельным" оседанием литосферы. Простыми словами, части нижней литосферы могут стать необычайно плотными.

Когда такое происходит, гравитация может тянуть этот тяжелый материал вниз, пока он не отделится и в конце концов не опустится в мантию. Это оседание изменяет баланс сил в горной породе. Поверхность может провисать над тяжелым опускающимся материалом, образуя котловину. Позже, если плотная часть отделится и опустится еще ниже, поверхность может отскочить и подняться, потому что она больше не несет этот дополнительный вес.

Отметим, что предыдущие исследования уже показали, что Центрально-Анатолийское плато поднялось примерно на 0,9 километра за последние 10 миллионов лет в результате этого процесса. По словам соавтора исследования Рассела Пыскливца, они с коллегами пришли к выводу, что этот процесс не является разовым тектоническим событием, а первоначальное оседание, вероятно, породило последующие дочерние события в других частях региона, что привело к любопытному быстрому оседанию Коньянской котловины в пределах постоянно поднимающегося плато Турции.

В ходе исследования ученые также воссоздали процесс с помощью лабораторных моделей. Изначально были созданы аналоговые слои, которые ведут себя как глубинные слои Земли в замедленном движении. Затем они заполнили резервуар из плексигласа силиконовой полимерной жидкостью, которая имитировала нижнюю мантию, добавили смесь этой жидкости с глиной для самой верхней твердой мантии, а затем залили верхний слой из керамических и кремнеземных сфер, которые имитировали кору. Результаты моделирования подтвердили, что эти крупные тектонические события связаны между собой, и одно литосферное "капля" потенциально может спровоцировать множество дальнейших событий глубоко внутри планеты.

При написании использовались материалы Nature Communications, Earth.com.