Земна кора буквально "провисає" під Туреччиною: причину цього таємничого явища розгадано

У деяких частинах Землі ґрунт під ногами опускається неймовірно повільно, що ми не відчуваємо цього. Однак завдяки сучасним технологіям вчені все ж можуть спостерігати ці зміни.

Дослідники вивчали супутникові дані, коли виявили захоплююче геологічне явище під Центрально-Анатолійським плато — басейном Конья — відкриття вказує на те, що земна кора буквально "провисає" під Туреччиною, пише Фокус.

Зазначимо, що це приховане геологічне диво роками інтригувало вчених, спонукаючи до подальших досліджень причин цього процесу. Дослідники не могли зрозуміти, як регіон, що загалом піднімається, водночас має центр, що опускається, подібно до неглибокої вм'ятини на стільниці, що мала б виглядати плоскою? У новому дослідженні команда з Університету Торонто під керівництвом Джулії Андерсен спробували відповісти на це питання.

У своїй роботі вчені об'єднали супутникові вимірювання та кілька інших типів даних про Землю, що дало змогу з'ясувати, що насправді відбувається із земною корою і верхньою мантією під Центрально-Анатолійським плато. Автори зазначають, що у своїй роботі вони зосередилися на басейні Конья, оскільки він демонструє чітку закономірність, що виділяється на тлі навколишньої місцевості. Спостереження показують, що чашоподібна область продовжує поглиблюватися, незважаючи на те, що оточуюче її більше велике плато розташоване високо і піднімалося протягом тривалих геологічних періодів часу.

Вчені зазначають, що супутникові інструменти можуть відстежувати найдрібніші зміни в земній поверхні, охоплюючи великі території, а також сейсмічні хвилі від землетрусів можуть виявляти незвичайні зони всередині планети, оскільки хвилі прискорюються або сповільнюються в різних матеріалах. Команда об'єднала ці дані, що дало змогу пов'язати рух поверхні з тим, що, імовірно, знаходиться на глибині десятків кілометрів.

Тектоніка плит пояснює, як зовнішня оболонка Землі розпадається на рухомі частини. Ці плити рухаються по гарячіших і м'якших породах під землею, а тепло з глибших шарів планети підтримує повільну циркуляцію матеріалу. Відомо, що цей рух формує гірські хребти, відкриває океанічні басейни і створює умови для багатьох відомих землетрусів і вулканів.

Центральна Туреччина розташована в складній зоні, де великі плити тиснуть, ковзають і перебудовуються. У новому дослідженні вчені виявили щось, що вказує на процес, званий багатостадійним "крапельним" осіданням літосфери. Простими словами, частини нижньої літосфери можуть стати надзвичайно щільними.

Коли таке відбувається, гравітація може тягнути цей важкий матеріал донизу, поки він не відокремиться і врешті-решт не опуститься в мантію. Це осідання змінює баланс сил у гірській породі. Поверхня може провисати над важким матеріалом, що опускається, утворюючи улоговину. Пізніше, якщо щільна частина відокремиться і опуститься ще нижче, поверхня може відскочити і піднятися, тому що вона більше не несе цю додаткову вагу.

Зазначимо, що попередні дослідження вже показали, що Центрально-Анатолійське плато піднялося приблизно на 0,9 кілометра за останні 10 мільйонів років унаслідок цього процесу. За словами співавтора дослідження Рассела Писклівця, вони з колегами дійшли висновку, що цей процес не є разовою тектонічною подією, а первісне осідання, ймовірно, породило наступні дочірні події в інших частинах регіону, що призвело до цікавого швидкого осідання Коньянської улоговини в межах плато Туреччини, яке постійно підіймається.

Під час дослідження вчені також відтворили процес за допомогою лабораторних моделей. Спочатку були створені аналогові шари, які поводяться як глибинні шари Землі в уповільненому русі. Потім вони заповнили резервуар із плексигласу силіконовою полімерною рідиною, яка імітувала нижню мантію, додали суміш цієї рідини з глиною для самої верхньої твердої мантії, а потім залили верхній шар із керамічних і кремнеземних сфер, які імітували кору. Результати моделювання підтвердили, що ці великі тектонічні події пов'язані між собою, і одна літосферна "крапля" потенційно може спровокувати безліч подальших подій глибоко всередині планети.

Під час написання використовували матеріали Nature Communications, Earth.com.