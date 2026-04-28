Настоящие волшебники: пчелы-стервятники таинственным образом превращают гниющее мясо в мед (видео)

Исследователи обнаружили, что биология этих насекомых специально приспособлена таким образом, чтобы превращать гниющую плоть в мед.

Когда речь идет о пчелах, мы, как правило, представляем насекомое, лениво парящее в нашем саду. На ум, скорее, приходят слова, связанные с цветами и желтыми полосами, чем с запахом гниющего мяса. Однако для пчел-стервятников из рода Trigona это именно то, что им нужно, пишет Фокус.

По словам ученых, род Trigona насчитывает около 32 видов пчел, три из которых обитают на Коста-Рике и специально приспособлены для питания разлагающимися органическими веществами, в основном гниющим мясом.

Наблюдения показали, что представители этих видов полностью избегают цветов, но могут собирать сахар из клубеньков на стеблях некоторых растений. Все три вида обладают невероятным обонянием и могут учуять свою добычу издалека. Однако употребление в пищу гниющей плоти имеет свои недостатки: как правило, они ограничены воздействием бактерий и токсинов. К счастью, пчелы разработали тактику борьбы с этой угрозой.

В исследовании 2021 года ученым удалось проанализировать внутреннее строение пчел-стервятников. Результаты показали, что их микробиом отличается от микробиома их растительноядных сородичей. Более того, у них также обнаружили кислотолюбивые бактерии в желудке, которые помогают расщеплять мясо. Эти микробы были также обнаружены в желудках настоящих грифов, что демонстрирует связь между рационом питания у совершенно разных видов.

По словам автора исследования 2021 года, энтомолога из Калифорнийского университета в Риверсайде Куинн МакФредрик, микробиом пчел-стервятников обогащен кислотолюбивыми бактериями, которые являются новыми бактериями, отсутствующими у их родственников. Любопытно что эти бактерии похожи на те, которые встречаются у настоящих грифов, а также у гиент и других падальщиков. Считается, что они необходимы для защиты от патогенов, появляющихся в гниющем мясе.

Исследователи также обнаружили, что у пчел есть специальные челюсти для разрезания мяса. Впрочем, в остальном поведение этих пчел ничем не отличается от поведения обычной пчелы. Команда обнаружила, что пчелы прилетают в улей со своим запасом, где хранят его в специальных местах, а затем скармливают молодым пчелам, которым требуется большое количество белка для роста. Они даже используют мешочки на лапках, которые медоносные пчелы используют для переноса пыльцы.

При написании использовались материалы National Geographic, IFLScience.